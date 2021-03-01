أول سفير للإمارات لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده في حفل أقيم بالقدس

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أعلام الإمارات وإسرائيل في أحد الشوارع الإسرائيلية بعد توقيع اتفاق التطبيع.

قدم أول سفير للإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة الإثنين أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل أقيم بالقدس. من جهتهم اعتبر الفلسطينيون هذا الإعلان خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

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بعد اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقعه البلدان العام الماضي، استقبل الرئيس الإسرائيلي الإثنين رسميا أول سفير إماراتي لدى الدولة العبرية.

وعقب وصوله إسرائيل في وقت سابق الإثنين، قدم السفير الإماراتي محمد آل خاجة أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل أقيم في القدس.

وتعتبر الإمارات ثالث دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر في 1979 والأردن في 1994، ولحقها كل من البحرين والمغرب والسودان.

من جانبهم اعتبر الفلسطينيون هذا الإعلان خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لإحلال السلام مع إسرائيل. واعتبرت حركة حماس في بيان صحفي أن الخطوة "تعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع الاحتلال".

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في البيان أن "مسار التطبيع سيشجع الاحتلال دائما على إنكار حقوق شعبنا، ومواصلة جرائمه بحق كل مكونات الأمة".

وخاطب ريفلين في مستهل كلمته السفير الإماراتي بالعربية ورحب به قائلا "أهلا وسهلا، سيادة السفير مرحبا بكم في أورشليم، في القدس". وتابع "الشعب الإسرائيلي فرح ويرحب بك".

وقال الرئيس الإسرائيلي "ستكون مهمتك هذه الأكثر أهمية (...) الزعماء يوقعون المعاهدات لكن السلام الحقيقي والدائم تصنعه الشعوب".

من جهته، أكد محمد آل خاجة على أن "الاتفاق التاريخي للسلام (...) يعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا (...) وسيخلق مسارا أفضل". وأضاف "بدأت الدولتان في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي والدولي كهدف مشترك".

وقال "سأعمل بشكل دؤوب على تعزيز الروابط السياسية بين البلدين خدمة لشعبينا وللاستقرار الإقليمي".

وكان آل خاجة التقى في وقت سابق الإثنين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في مكتبه في القدس. وتمنى أشكينازي للسفير الإماراتي "النجاح في مهمته التاريخية". وأكد آل خاجة على أنه "فخور ويشرفني أن أكون أول سفير إماراتي لدولة إسرائيل (...) مهمتي هنا هي تعزيز وتطوير هذه العلاقة".

ويذكر أن إسرائيل كانت افتتحت سفارتها في الإمارات في كانون الثاني/يناير برئاسة الدبلوماسي إيتان نائيه.

وسبق أيضا أن وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تعفي مواطني البلدين من الحصول على تأشيرات سفر للتنقل بينهما، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يزور آل خاجة الثلاثاء النصب التذكاري للمحرقة النازية "ياد فاشيم".

ووقع السودان في كانون الثاني/يناير اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعدما كان المغرب أعلن في كانون الأول/ديسمبر عن اتفاق مماثل مقابل دعم واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

فرانس24/ أ ف ب

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