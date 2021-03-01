سوريا تعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية "استهدفت مواقع في محيط دمشق"

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية لبلادها تصدت الأحد لصواريخ إسرائيلية، "استهدفت بعض الأهداف في محيط دمشق". وأضافت أنه تم "إسقاط معظمها". وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي ينشط من بريطانيا، إلى أن المنطقة تعد معقلا لـ"الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني.

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قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت الأحد لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق.

وأفادت "سانا" بأن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء دمشق وتسقط عددا منها".

ونقلت عن مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة 10,16 من مساء اليوم "الأحد"، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض الأهداف في محيط دمشق".

وتابع المصدر"تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها". ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط قتلى.

"معقل للحرس الثوري الإيراني وحزب الله"

وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت "المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق".

وأشار المرصد إلى أن المنطقة تعد معقلا لـ"الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا يعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية.

وكانت قناة "كان" التلفزيونية الرسمية الإسرائيلية أفادت بأن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل عقدوا اجتماعا مساء الأحد لبحث ملابسات انفجار تعرضت له هذا الأسبوع سفينة إسرائيلية في خليج عُمان.

وكان وزير الدفاع الإٍسرائيلي بيني غانتس اعتبر السبت أن إيران قد تكون مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة الشحن "إم في هيليوس راي".

وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق سورية عدة.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 كانون الثاني/يناير على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي أورد في تقريره السنوي أنّه قصف في 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل.

وتكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

في منتصف شباط/فبراير، أجرت إسرائيل مناورات عسكرية قرب الحدود مع لبنان، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هدفها "فحص الجهوزية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية".

س24 /أ ف ب

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