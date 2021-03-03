العراق: سقوط عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار

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قال مصدران أمنيان إن عدة صواريخ سقطت صباح الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار (غرب العراق) والتي تستضيف قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف.

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قال مصدران أمنيان إن عدة صواريخ سقطت الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف.

وذكر المصدران أنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو مصابين حتى الآن.

وتقع قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار (غرب).

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في العراق واين ماروتو في تغريدة: "استهدفت عشرة صواريخ قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 آذار/مارس 2021 قرابة الساعة 7,20"، مضيفا أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم، علماً أن واشنطن غالباً ما تنسب الهجمات المماثلة لفصائل مسلحة موالية لإيران.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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