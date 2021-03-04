أمير الكويت سافر إلى الولايات المتحدة "لإجراء الفحوص الطبية المعتادة"
نشرت في:
سافر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة الخميس "لإجراء الفحوص الطبية المعتادة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. وكان الشيخ نواف قد أعلن الثلاثاء عن تشكيلة وزارية جديدة في وقت تحاول فيه الحكومة معالجة أزمة سيولة نتجت عن أسعار النفط المنخفضة وجائحة فيروس كورونا.
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح سافر الخميس إلى الولايات المتحدة الأمريكية "لإجراء الفحوص الطبية المعتادة". ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل.
يذكر أن الشيخ نواف (83 عاما) استلم السلطة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط في أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وأعلن الشيخ نواف الثلاثاء عن تشكيلة وزارية جديدة في وقت تحاول فيه الحكومة معالجة أزمة سيولة نتجت عن أسعار النفط المنخفضة وجائحة فيروس كورونا.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك