أمير الكويت سافر إلى الولايات المتحدة "لإجراء الفحوص الطبية المعتادة"

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح. © أرشيف/أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

سافر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة الخميس "لإجراء الفحوص الطبية المعتادة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. وكان الشيخ نواف قد أعلن الثلاثاء عن تشكيلة وزارية جديدة في وقت تحاول فيه الحكومة معالجة أزمة سيولة نتجت عن أسعار النفط المنخفضة وجائحة فيروس كورونا.