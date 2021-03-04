الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على منشأة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة

قام الحوثيون الخميس بإطلاق صاروخ على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب ما أكده متحدث عسكري باسم الجماعة. ولم يرد حتى الآن تعليق من الجانب السعودي حول الحادث. يذكر أن الحوثيين صعدوا هجماتهم في الفترة الأخيرة عبر الحدود على المدن السعودية.

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أفاد متحدث عسكري باسم الحوثيين الخميس أن قوات الجماعة اليمنية أطلقت صاروخا على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف يحيى سريع المتحدث العسكري في تغريدة على تويتر أن الهجوم وقع فجرا بصاروخ مجنح وأصاب هدفه دون مزيد من التفاصيل.

من الجانب الآخر، لم يصدر رد من شركة أرامكو حول الموضوع حتى الساعة. يذكر أن معظم منشآت الشركة لإنتاج وتصدير النفط تقع في المنطقة الشرقية بالسعودية على بعد أكثر من ألف كيلومتر من جدة.

تجدر الإشارة إلى أن الحركة المتحالفة مع إيران، والتي تقاتل تحالفا عسكريا تقوده السعودية منذ ست سنوات، قد صعدت مؤخرا هجماتها عبر الحدود على المدن السعودية، والتي تستهدف في الغالب جنوب المملكة. ويقول التحالف إنه اعترض معظم الهجمات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصاب صاروخ حوثي مصنع توزيع منتجات بترولية في جدة في هجوم قالت أرامكو إنه أصاب صهريج تخزين لكنه لم يؤثر على إمدادات الوقود المحلية.

وتدخل التحالف في اليمن في آذار/مارس 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.

ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

فرانس24/ رويترز

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