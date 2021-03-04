اليونيسف: دول العالم العربي تضم عددا قياسيا من الشباب المعوزين وضحايا العنف

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم عددا قياسيا للشباب المعوزين والأطفال ضحايا العنف الخطير في العالم، وأن المنطقة مسرح لقمع وحشي. وأكد لمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة تيد شيبان أن نصف "الانتهاكات الجسيمة" البالغ عددها 28 ألفا ضد الشباب المسجلة في العالم في 2019، وقعت في سبع دول" في هذه المنطقة.

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أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيد شيبان أن بلدان هذه المنطقة تضم عددا قياسيا للشباب المعوزين والأطفال ضحايا العنف الخطير في العالم.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، رأى شيبان أنه "بعد العام 2011، تعرضت حياة الشباب ومستقبلهم للتهديد بسبب تزايد الصراعات وانخفاض أسعار النفط". فكانت النتيجة ساحقة في منطقة تضم 124 مليون شاب بين سن العاشرة والرابعة والعشرين أي 26 % من إجمالي السكان بحسب يونيسف.

"38 مليون طفل ومراهق بهذه المنطقة بحاجة لمساعدات إنسانية"

وقال: "يحتاج 38 مليون طفل ومراهق إلى مساعدات إنسانية في هذه المنطقة، وهو أكبر عدد في العالم. والأمر نفسه ينطبق على البطالة". وأكد: "بالنسبة ليونيسف، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 50 في المئة من إجمالي مبالغ نداءات المساعدات الإنسانية (...) بسبب التدهور الاقتصادي والسياسي".

ويبلغ معدل البطالة 29 في المئة في شمال أفريقيا و25 في المئة في الشرق الأوسط، علما أن نسبة البطالة أعلى في صفوف النساء وتبلغ 39 و41 في المئة على التوالي.

المنطقة مسرح لقمع وحشي

وقدر البنك الدولي في تقرير نُشر في منتصف كانون الثاني/يناير أنه يجب استحداث 300 مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2050. وقال مسؤول في البنك الدولي يومها إن المنطقة بحاجة إلى "800 ألف وظيفة جديدة في الشهر" لمواجهة طلبات الشباب الداخلين إلى سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة مسرح لقمع وحشي. وأكد شيبان أنها "تشهد منذ العام 2011 زيادة مطردة في العنف ضد الشباب"، مضيفا أن نصف "الانتهاكات الجسيمة" البالغ عددها 28 ألفا ضد الشباب المسجلة في العالم في 2019، وقعت في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدرج منظمات الأمم المتحدة تحت ما يسمى بـ "الانتهاكات الجسيمة" حوادث سقوط القُصر جرحى أو قتلى وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية للقصر.

المزيد من الأطفال يذهبون إلى المدارس ويتم تطعيمهم ضد أمراض الطفولة

وفقا للمديرة الإعلامية لمكتب اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جولييت توما، فإن "هذه (الأرقام) ليست سوى غيض من فيض. ويبدو أن العدد الحقيقي للأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أعلى من ذلك بكثير".

وزاد وباء كوفيد-19 من الوضع سوءا إذ حرم 40% من الطلاب في المنطقة من الدراسة بسبب عدم وصولهم إلى التعليم عن بعد.

ورغم الصورة القاتمة، قال شيبان إنه "على الرغم من الاضطرابات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي، فإن المزيد من الأطفال باتوا يذهبون إلى المدارس ويتم تطعيمهم ضد أمراض الطفولة ويحصلون على المياه النظيفة".

وأكد أنه من المهم تحسين نوعية التعليم لتتماشى مع تطور التوظيف.

وختم قائلا: "يجب إنشاء أماكن ومساحات يمكن للشباب فيها التعبير عن أنفسهم والتعبير بحرية عن مخاوفهم وتبادل أفكارهم بشكل بناء حول الفقر وانعدام المساواة وتحسين الحكومة".

فرانس24/ أ ف ب

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