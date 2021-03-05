الأمم المتحدة: لم نتلقَ أي إثبات من الإمارات بعد على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إثبات من حكومة الإمارات العربية المتحدة على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة. فقد أوضح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل ردا على سؤال لصحافيين أنه "لم يحصل ذلك بعد".

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أكدت الأمم المتحدة الجمعة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إثبات من حكومة الإمارات العربية المتحدة على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طلبت دليلا على أن ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، لا تزال على قيد الحياة. ولكن ردا على سؤال حول ما إذا تم تقديم إثبات على ذلك، أوضح المتحدث روبرت كولفيل للصحافيين: "لا، لم يحصل ذلك بعد".

يذكر أن الأمم المتحدة أرسلت طلبها بعدما بثت شبكة "بي بي سي" تسجيلا التقطته ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنفسها وقالت فيه إنها محتجزة وتخشى على حياتها. ولم تظهر الشيخة لطيفة البالغة من العمر 35 عاما علنا منذ حاولت الفرار من إمارة دبي بحرا عام 2018.

وذكرت "بي بي سي" أن اللقطات التي بثتها الثلاثاء صُورت بعد حوالي عام من تاريخ القبض على لطيفة وإعادتها إلى دبي، وتظهر فيها وهي جالسة في زاوية ما قالت إنه حمام. كما أفادت أنه تم بث التسجيلات، التي لا يعرف التاريخ المحدد لالتقاطها، في وقت أعرب أصدقاء للطيفة عن قلقهم حيال توقفهم عن تلقي رسائل سرية منها.

وحاولت لطيفة في 2018 الهرب من الإمارات على متن قارب اعترضته قوة قبالة سواحل الهند، بحسب مرافقيها ومجموعة "معتقلون في دبي" الناشطة ومقرها بريطانيا. وذكرت لطيفة في تسجيلات أن رجالا من الإمارات حاولوا تقييدها وحقنوها بمخدر.

وأفاد مصدر من حكومة دبي في وقت لاحق أنها أعيدت بينما نشرت الإمارات صورا للشيخة لطيفة وقالت إنها تحصل على الرعاية اللازمة. وذكرت لطيفة أنها احتُجزت لنحو ثلاثة شهور في سجن العوير المركزي في دبي حتى أيار/مايو 2018، قبل أن يتم نقلها إلى فيلا.

فرانس24/ أ ف ب

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