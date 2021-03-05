البابا فرنسيس يدعو من بغداد إلى وقف "العنف والتطرف والفساد وعدم التسامح"

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في بداية زيارة تاريخية إلى العراق البلد الذي دمرته الحرب والنزاعات، رحب الرئيس العراقي برهم صالح الجمعة بالحبر الأعظم "ضيفا عزيزا كريما" في بلاده، وذلك خلال كلمته أمام البابا فرنسيس بقصر بغداد. من جهته، أطلق البابا فرنسيس نداء صارخا قائلا "لتصمت الأسلحة!"، كما دعا إلى "التصدي لآفة الفساد" و "سوء استعمال السلطة" ووقف "العنف والتطرف وعدم التسامح".

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رحب الرئيس العراقي برهم صالح الجمعة بالبابا فرنسيس "ضيفا عزيزا كريما" في العراق، في بداية زيارة تاريخية للحبر الأعظم. وقال صالح خلال استقباله البابا في القصر الرئاسي "فيما يحل بيننا قداسة البابا ضيفا عزيزا كريما"، هناك "فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك ودعم التنوع" الديني والاجتماعي، واصفا ذلك بـ"قيم إنسانية يصل صداها إلى العالم أجمع".

وتوجه البابا فرنسيس من كاتدرائية سيدة النجاة في العراق التي استهدفت في 2010 باعتداء تخللته عملية احتجاز رهائن انتهت بمقتل 53 شخصا، إلى المسيحيين قائلا "نجتمع اليوم في كاتدرائية سيدة النجاة هذه، ونتبارك فيها بدماء إخوتنا وأخواتنا الذين دفعوا هنا ثمن أمانتهم للرب... غاليًا".

قطعة من العراق سترافق البابا فرنسيس إلى الفاتيكان

وسيحمل البابا فرنسيس معه قطعة من العراق إلى الفاتيكان، وهي عبارة عن منحوتة تشكل نسخة مصغرة للوحة درب الصليب التي حفرها أحد أشهر نحاتي العراق على جدار كنيسة بغدادية، وصنعت خصيصاً على شرف الحبر الأعظم.

كلمة البابا فرنسيس عقب وصوله بغداد 16:46

الفساد

وخلال كلمته التي ألقاها عقب وصوله، دعا البابا فرنسيس إلى "التصدي لآفة الفساد" و "سوء استعمال السلطة"، في إطار دعمه للسلطات العراقية من أجل تحسين أوضاع البلاد.

وقال البابا من القصر الرئاسي في بغداد خلال لقائه الرئيس برهم صالح، "لكن ذلك لا يكفي"، مضيفا ""ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية، وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك".

"لتصمت الأسلحة!"

كما أطلق نداء صارخا بعد وقت قصير من وصوله إلى العراق في زيارة تاريخية غير مسبوقة إلى بلد دمرته الحروب والنزاعات، قائلا "لتصمت الأسلحة!"، ومشددا على "الإرث الغني" الذي يشكله وجود المسيحيين.

كلمة الرئيس العراقي برهم صالح 11:15

وفي ظل تدابير أمنية مشددة، تنقل موكب البابا وحده في طرق فارغة بسبب الحجر الإلزامي الذي فرضته السلطات خلال الأيام الثلاثة التي ستستغرقها زيارته للوقاية من كوفيد-19. ووضع البابا البالغ من العمر 84 عاما والذي تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في الفاتيكان قبل أسابيع، كمامة، مشددا على أهمية "أن نخرج من زمن المحنة هذا"، زمن الجائحة، "أفضل ممّا كنا عليه من قبل، أن نبني المستقبل على ما يوحّدنا وليس على ما يفرّق بيننا".

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وجدّد البابا التأكيد أنه يأتي "بصفة تائب يطلب المغفرة من السماء ومن الإخوة للدمار الكثير وقسوة البشر"، و"حاجا يحمل السلام".

ويحمل البابا خلال زيارته رسالة تضامن إلى إحدى أكثر المجموعات المسيحية تجذرا في التاريخ في المنطقة والتي عانت لعقود ظلما واضطهادات، ويسعى إلى تعزيز تواصله مع المسلمين.

وسيعبر الزعيم الروحي لـ1,3 مليار مسيحي خلال زيارته مسافة 1445 كيلومترا في بلد لا يزال فيه الاستقرار هشاً. ومن أبرز المحطات النجف الأشرف حيث سيلتقي المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني (90 عاما) الذي لم يظهر علنا بتاتا.

رأي الصحافة الإيطالية في زيارة البابا فرنسيس إلى العراق 05:59

"كفى عنفا"

وفور وصوله، تطرق إلى كل المواضيع الحساسة والقضايا التي يعاني منها العراق خلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح. وقال " لتصمت الأسلحة! ولنضع حدا لانتشارها هنا وفي كل مكان! ولتتوقف المصالح الخاصة، المصالح الخارجية التي لا تهتم بالسكان المحليين. ولنستمع لمن يبني ويصنع السلام!".

وأضاف "كفى عنفا وتطرفا وتحزبات وعدم تسامح! لنعط المجال لكل المواطنين الذين يريدون أن يبنوا معا هذا البلد في الجوار وفي مواجهة صريحة وصادقة وبناءة".

استقبال رسمي للبابا فرنسيس بحضور ساسة ورجال دين في العراق 27:59

ودعا إلى "التصدي لآفة الفساد وسوء استعمال السلطة، وكل ما هو غير شرعي" بعد أكثر من سنة على خروج العراقيين بعشرات الآلاف إلى الشارع محتجين على الطبقة السياسية الفاسدة في نهاية 2019.

وقال "ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك" من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي إشارة إلى المسيحيين الذين يشكلون واحدا في المئة من السكان، شدّد على ضرورة "ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية، وأن نؤمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين"، قائلا "يجب ألا يعتبر أحد مواطنا من الدرجة الثانية".

مداخلة الصحافي عمار حميداوي عن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق 17:51

وسمى الأيزيديين، "الضَّحايا الأبرياء للهجمية المتهورة وعديمة الإنسانية، فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر".

وتعرض الأيزيديون للقتل والخطف والسبي والعبودية والاضطهاد خلال سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على أجزاء واسعة من العراق بين 2014 و2017.

وفي بلد يشهد توترات حادة وتبادل رسائل وتصفية حسابات بين قوى خارجية عدة على رأسها الولايات المتحدة وإيران، قال البابا "أتمنى ألا تسحب الدول يد الصداقة والالتزام البناء الممدودة إلى الشعب العراقي، بل تواصل العمل بروح المسؤولية المشتركة مع السلطات الحلية دون أن تفرض مصالح سياسية أو إيديولوجية".

وبعد لقائه مع الرئيس العراقي، سيبدأ البابا الشق الروحي والشعبي من زيارته.

وسيزور السبت والأحد النجف وأور وإربيل والموصل وقراقوش.

مداخلة مسؤول من النجف بشأن زيارة البابا 00:42

وسيكتفي جزء كبير من العراقيين بمشاهدة البابا من خلال شاشة التلفزيون، وسيستخدم البابا على الأرجح سيارة مصفحة في تنقلاته على طرق أعيد تأهيلها خصيصاً استعداداً للزيارة، بالإضافة إلى مروحية وطائرة خاصة للتنقلات البعيدة سيعبر خلالها فوق مناطق لا تزال تنتشر فيها خلايا لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي أعلنت القوات العراقية الانتصار عليها وتحرير العراق منها منذ 2017.

وستغيب بسبب التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19، الحشود التي اعتادت ملاقاة البابا في كل زياراته، مع استثناء خلال القداس الذي سيحييه الأحد في الهواء الطلق في إربيل في كردستان بحضور نحو أربعة آلاف شخص حجزوا أماكنهم مسبقا للمشاركة فيه، علما أن المكان يتسع لعشرين ألفا.

مداخلة محافظ نجف بشأن زيارة البابا 01:15

وأكدت السلطات العراقية أنها اتخذت كل التدابير الأمنية "برا وجوا".

واستهدف هجوم صاروخي الأربعاء قاعدة عسكرية تؤوي جنودا أمريكيين في غرب البلاد، في آخر عملية من نوعها في إطار سلسلة هجمات ضد مصالح أمريكية خلال الأشهر الماضية، وعلى خلفية توتر أمريكي إيراني ينعكس على أرض العراق حيث للطرفين وجود ونفوذ.

وتتبنى عادة هذه الهجمات مجموعات شيعية مسلحة موالية لإيران.

وأعلن أحد هذه الفصائل، "أولياء الدم"، الجمعة هدنة بمناسبة زيارة البابا.

وبالإضافة إلى المشاكل الأمنية، يعاني العراق من أزمة سياسية واقتصادية جعلت نسبة الفقر تصل إلى أربعين في المئة من السكان البالغ عددهم أربعون مليونا.

ويشكو المسيحيون منهم أيضا من تمييز وعدم الحصول على مساعدة من الحكومة لاستعادة منازل لهم وممتلكات صودرت خلال النزاع على أيدي مجموعات مسلحة نافذة.

يد ممدودة

رغم ذلك، يدعو البابا المسيحيين للبقاء على أرضهم.

وأدت سنوات من العنف والاضطهاد إلى تراجع عدد المسيحيين في العراق من 1,5 مليون في 2003 إلى 400 ألف فقط اليوم.

لكن بالنسبة للكاردينال ليوناردو ساندري الذي يرأس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان ويرافق البابا في زيارته، فإن "شرقاً أوسط بدون المسيحيين، هو أشبه بطحين تنقصه الخميرة والملح".

ويلتقي البابا السيستاني غدا السبت في منزله المتواضع المكون من طابق واحد.

وسيشارك في لقاء يجمع ممثلين عن الأديان والمذاهب المختلفة بمن فيهم الأيزيديون والصابئة.

وقال البابا في كلمته أمام الرئيس "إنّ وُجود المسيحيين العريق في هذه الأرْض وإسْهامهم في حياة البلد يشكّل إرثا غنيا"، مضيفا "إنّ مشاركتهم في الحياة العامّة، كمواطنين يتمتعون بصورة كاملة بالحقوق والحريات والمسؤوليات، ستشهد على أنّ التعددية الدينية والعرقِية والثقافية السليمة، يمكن أنْ تسْهم في ازدهار البلد وانسجامه.

فرانس24/ أ ف ب

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