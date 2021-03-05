اليمن: التحالف يعترض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية

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دخان يتصاعد من موقع معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية على بعد نحو 50 كلم شمال غرب مأرب في 11 شباط/فبراير 2021

في خضم تصعيد هجمات الحوثيين على المدن السعودية مؤخرا، أعلن التحالف بقيادة الرياض الجمعة تدمير أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة. من جانبه قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة على تويتر إن ثلاث طائرات مسيرة أصابت مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط.

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أفاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الجمعة أنه دمر أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة ضمن هجوم زعم الحوثيون أنهم شنوه على جنوب المملكة فجرا.

ويذكر أن الحوثيين صعدوا مؤخرا من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن السعودية والتي استهدف معظمها جنوب المملكة. ويقول التحالف إنه اعترض معظم الهجمات.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان أصدره التحالف أن الحوثيين أطلقوا الطائرات المسيرة، التي تم اعتراضها، باتجاه خميس مشيط قرب الحدود مع اليمن فجر الجمعة. وتم اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة.

من جانبه قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة على تويتر إن ثلاث طائرات مسيرة أصابت مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط.

وقالت قوات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخميس أنها أطلقت صاروخا وأصابت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، لكن لم يرد تأكيد من السلطات السعودية.

وجددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مساعي السلام مع احتدام القتال أيضا في محافظة مأرب الغنية بالغاز. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة يوم الثلاثاء على اثنين من قادة الحوثيين.

ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

فرانس24/ رويترز

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