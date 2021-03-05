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ريبورتاج: زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تعيد إشكالية الكنائس المغلقة في البلاد إلى الواجهة

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : إبراهيم صالح 3 دقائق

لاتزال ذكريات الأقلية المسيحية في العراق بداخل كنائسهم التي باتت مغلقة عقب تعرضها إلى هجمات إرهابية عالقة في أذهانهم، ومنهم من يحلم بالصلاة أو حضور قداس بداخلها كعادة الأيام الخوالي. ففي العاصمة بغداد وحدها، لاتزال أبواب عشر كنائس على الأقل مغلقة في وجه المؤمنين. وباتت المناطق المحيطة بالكنائس خاوية تماما بسبب نزوح سكانها من المسيحيين عقب تعرضهم لهجمات إرهابية، ولكن العاملين على إصلاح الكنائس يحاولون جاهدين إعادة فتحها.