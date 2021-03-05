فيديو غرافيك

فيديوغرافيك: ماذا نعرف عن مسيحيي العراق والشرق الأوسط؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : عادل قسطل 3 دقائق

قبل نحو ألفي عام، ظهرت الديانة المسيحية في الشرق الأوسط، وعاش متبعوها فترات مختلفة بين التحرر والاضطهاد. ويعيش مسيحيو الشرق حاليا كأقليات في بلاد ذات أغلبية مسلمة وتختلف أوضاعهم باختلاف بلدانهم، الأردن، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، أو مصر. وقبل التدخل الأمريكي في العراق عام 2003، كان عدد المسيحين في البلاد يقدر بمليون ونصف مليون، ثم انخفض هذا العدد إلى 150 ألف أي أن نحو 90 بالمئة من أصل مسيحيي العراق قد تركوا البلاد، إذ دفعتهم انتهاكات "تنظيم الدولة الإسلامية" إلى الرحيل.