اليمن: 90 قتيلا على الأقل في معارك عنيفة بين قوات الحكومة والحوثيين في مدينة مأرب

تجمع عند قبر العميد عبد الغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب الذي قُتل في المعارك الأخيرة مع مقاتلي الحوثي في ​​مأرب، اليمن 28 فبراير/ شباط 2021

أفادت السبت مصادر عسكرية تابعة للحكومة اليمنية بسقوط نحو 90 قتيلا على الأقل، خلال 24 ساعة، إثر معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مدينة مأرب بشمال البلاد، في وقت يواصل الحوثيون هجومهم لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية النفطية منذ حوالى شهر.

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خلال 24 ساعة فقط، أوقعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مأرب في شمال اليمن 90 قتيلا من الطرفين، وفق مصادر عسكرية حكومية، في وقت يواصل الحوثيون هجومهم لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية النفطية منذ حوالى شهر.

وبدأ الحوثيون المدعومون من إيران هجوما في بداية شباط/فبراير في اتجاه مأرب، آخر معقل للقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية في شمال البلاد

وقال مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الفرنسية إن المعارك اندلعت على ست جبهات، وأن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات، إلا أن الحوثيين حققوا تقدما على جبهة كسارة إلى شمال غرب المدينة.

وذكرت أن عدد القتلى بين القوات الحكومية والعشائر التي تقاتل الى جانبها يبلغ 32. كما تسببت المعارك بإصابة العشرات بجروح. وأشارت إلى أن المعارك ترافقت مع غارات نفذها التحالف الجمعة والسبت.

ولم يؤكد أي مصدر من حركة "أنصار الله" الحصيلة. ونادرا ما يدلي الحوثيون بمعلومات عن المعارك.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجوما سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء. كما سيطروا على أجزاء واسعة من شمال اليمن.

وسيشكل سقوط مأرب لو حصل، ضربة كبيرة للحكومة اليمنية وحليفتها السعودية.

وفي موازاة معركة مأرب، كثف الحوثيون عمليات إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي السعودية.

وأصيب الجمعة مدنيان بشظايا صواريخ أطلقتها طائرات مسيرة على جنوب غرب المملكة، أحدهما طفل في العاشرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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