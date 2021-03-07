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العراق: البابا فرنسيس يزور كنيسة "الحبل بلا دنس" في مدينة قرقوش التي لا تزال تلملم جراح الحرب

البابا فرنسيس يزور كنيسة "الحبل بلا دنس" في مدينة قرقوش العراقية © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 10 دقائق

وسط التهليل والزغاريد، زار الأحد البابا فرنسيس كنيسة "الحبل بلا دنس" إحدى أهم كنائس الشرق الأوسط والتي تقع في مدينة قرقوش العراقية. وقال الأب ألبير هشام، المنسق الإعلامي لزيارة بابا الفاتيكان، أن زيارة هذه الكنيسة تحمل رمزية كبيرة، لأنها سبق ودمرت وحرقت من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، واتخذها التنظيم لتعليم الرماية للأطفال المجندين. وفي كلمته إلى أبناء قرقوش حاول البابا بلسمة جراحهم، وقال "قد يكون طريق الشفاء الكامل ما زال طويلا، لكنني أطلب منكم، من فضلكم، ألا تيأسوا". كما وجه تحية خاصة الى النساء.