ريبورتاج - العراق: عقارات المسيحيين تتعرض بشكل ممنهج للسرقة وعمليات التزوير منذ 2008

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منذ عام 2008، باتت آلاف العقارات التي يملكها المسيحيون في العاصمة العراقية وفي مدن أخرى عرضة للاستيلاء من قبل جهات مختلفة وعصابات من المزورين. ووقع أصحاب هذه الأملاك ضحايا لعمليات تزوير ممنهجة جعلت أغلبهم يخسرون أملاكهم. ولإيجاد حل، قرر التيار الصدري تشكيل لجنة لحسم الملف ومواجهة من استولى على أملاك المسيحيين. وتسلمت اللجنة أكثر من 150 شكوى خلال الأشهر القليلة الماضية. كما اتخذت الأحزاب المسيحية جملة إجراءات للدفاع عن هذه الأملاك عبر الاتفاق مع وزارة العدل.