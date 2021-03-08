البابا فرنسيس يغادر بغداد بعد زيارته غير المسبوقة إلى العراق

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بعد زيارته التاريخية غير المسبوقة للعراق، غادر صباح الاثنين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان العاصمة بغداد منهيا بذلك زيارة دامت ثلاثة أيام ومثلت تحديا أمنيا للسلطات العراقية وتحديا صحيا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقدم البابا من خلال زيارته رسائل دعم لمسيحيي العراق، إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم، وجال في أرجاء البلاد بين بغداد وأربيل، والموصل وقراقوش شمالا.

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غادر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان والحبر الأعظم لمسيحيي العالم الكاثوليك، صباح الاثنين بغداد بعد زيارة تاريخية إلى العراق انتهت بدون حوادث في بلد غالباً ما يشهد توترات أمنية وأعمال عنف.

ومنذ الجمعة، جال البابا فرنسيس البالغ من العمر 84 عاماً بين بغداد وأربيل، والموصل وقراقوش في شمال العراق الذي عانى لسنوات من الجهاديين، ليعبر ما مجمله 1445 كلم عبر طائرة أو مروحية أو سيارة مصفحة، بمواكبة أمنية كبيرة.

وشكلت هذه الزيارة تحدياً أمنياً ودبلوماسياً لبغداد، قدّم من خلالها البابا رسائل دعم لمسيحيي العراق، إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم.

وبالإضافة إلى التحديات الأمنية، جاءت الزيارة وسط تحدٍّ صحي أيضاً مع زيادة أعداد الإصابات بكوفيد-19.

واستهلّ البابا الجمعة جولته بالتأكيد على أنه يأتي "بصفة تائب يطلب المغفرة من السماء ومن الأخوة للدمار الكثير وقسوة البشر"، و"حاجا يحمل السلام".

وفي ختام فعاليات الزيارة في قدّاس في أربيل الأحد، ودّع البابا العراقيين قائلاً "العراق سيبقى دائماً معي وفي قلبي".

وزار البابا الأحد مدينة الموصل حيث صلّى على أرواح "ضحايا الحرب" في ساحة حوش البيعة أمام كنيسة أثرية مدمّرة.

وأسف في كلمة ألقاها هناك لـ"التناقص المأساوي بأعداد تلاميذ المسيح" في الشرق الأوسط. وصلّى من الموقع الأثري الشاهد على انتهاكات الجهاديين "من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة"، مؤكدا أن "الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب".

وأرغم العديد من مسيحيي العراق، بفعل الحروب والنزاعات وتردي الأوضاع المعيشية، على الهجرة. ولم يبقَ في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً بعدما كان عددهم 1,5 مليون عام 2003 قبل الاجتياح الأمريكي للعراق.

وزار قراقوش، البلدة المسيحية التي نزح كل أهلها خلال سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وعاد جزء منهم خلال السنوات الماضية، وترأس في كنيسة الطاهرة الكبرى قداساً. وقال البابا في كلمة هناك "قد يكون الطريق إلى الشفاء الكامل ما زال طويلاً، لكني أطلب منكم، من فضلكم، ألا تيأسوا".

وفي اليوم الثاني من زيارته التاريخية، التقى البابا السبت في النجف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي أعلن اهتمامه بـ"أمن وسلام" المسيحيين العراقيين.

وفي أور، الموقع الرمزي من الناحية الروحية، ندد في خطاب بـ"الإرهاب الذي يسيء إلى الدين".

فرانس24/ أ ف ب

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