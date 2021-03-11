التحالف يعلن تدمير "هدفا جويا معاديا" تابعا للحوثيين مدينة مأرب اليمينة

صورة من مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية حول تدمير دفاع جوي معاد في مأرب.

قام التحالف بقيادة السعودية في اليمن الأربعاء بتدمير "هدف جوي معادٍ" تابع لقوات الحوثيين في مدينة مأرب اليمنية، بحسب ما أكده التلفزيون الرسمي السعودي. كما نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعا مصورا عبر حسابها على تويتر يصحبه تعليق منسوب إلى التحالف يقول "تدمير دفاع جوي معاد من نوع (سام - 6) يتبع للميليشيا الحوثية في مأرب".

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أفاد التلفزيون الرسمي السعودي أن التحالف بقيادة المملكة في اليمن دمر الأربعاء "هدفا جويا معاديا" تابعا لقوات الحوثيين المتحالفين مع إيران في مدينة مأرب اليمنية.

كما نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعا مصورا عبر حسابها على تويتر يصحبه تعليق منسوب إلى التحالف يقول "تدمير دفاع جوي معاد من نوع (سام - 6) يتبع للميليشيا الحوثية في مأرب".

وشدد التحالف على دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

ويسيطر الحوثيون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن ويحاربون التحالف منذ تدخله في الحرب الأهلية في آذار/مارس 2015. وصعد الحوثيون مؤخرا من هجومهم على منطقة مأرب الغنية بالغاز بهدف انتزاع آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

كما كثفت جماعة الحوثي هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود مع السعودية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة الجهود الدبلوماسية من أجل وقف لإطلاق النار لتمهيد الطريق أمام استئناف محادثات سياسية برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع. ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وكان اثنان من السكان قد قالا لرويترز في وقت سابق الخميس إن ضربة صاروخية استهدفت قاعدة عسكرية على مشارف مأرب، وأضافا أنه أمكن سماع أصوات سيارات الإسعاف وهي تهرع للمكان. وقالا إن القاعدة تضم مبنى وزارة الدفاع وتقع قرب مناطق سكنية.

فرانس24/ رويترز

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