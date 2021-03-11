وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الإمارات

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ألغيت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الإمارات، حسب ما أعلنته إذاعة "كان" المحلية. وكانت وسائل إعلام أفادت أن نتانياهو سيزور هذه الدولة العربية الخميس دون أن تؤكد ذلك جهات رسمية إسرائيلية أو إماراتية. وأرجع سبب إلغاء الزيارة إلى مشكلات تتعلق بالمسار الجوي إلى الإمارات ومرض ألم بزوجة نتانياهو دون المزيد من التفاصيل.

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أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ألغى زيارة كانت مقررة للإمارات اليوم الخميس.

ولم تؤكد إسرائيل أو الإمارات رسميا أنه كان من المقرر إجراء مثل هذه الزيارة أو أنها قيد المراجعة. وكان من شأنها إن تمت، أن تكون أول زيارة يقوم بها نتانياهو للدولة الخليجية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن الزيارة الأربعاء، قائلة إن نتانياهو سيلتقي بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. واعتبرها المعلقون فرصة لنتانياهو كي يعزز علاقاته الدبلوماسية قبيل انتخابات 23 مارس/ آذار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن الزيارة المقررة قد تتأجل أو تلغى، بسبب مشكلات تتعلق بالمسار الجوي إلى الإمارات ومرض ألم بزوجة نتانياهو دون المزيد من التفاصيل.

فرانس24/ رويترز

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