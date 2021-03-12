اليمن: مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار والحوثيون يعتبرون أنه يمثل الرؤية السعودية

دخان يتصاعد من موقع قصفته طائرات التحالف بقيادة السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء، 7 آذار/مارس 2021.

حمل المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينغ الجمعة خطة وصفها بالمتماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن. لكن ليندركينغ لفت إلى أن الخطة مطروحة أمام قيادة حركة الحوثيين "لعدد من الأيام" لكن الحركة تعطي الأولوية فيما يبدو للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب. من الجانب الآخر، أعلن المتحدث باسم الحوثيين أن المقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار في اليمن "لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية والأممية".

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أشار المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينغ الجمعة إلى أن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على قيادة حركة الحوثيين "لعدد من الأيام" لكن الحركة تعطي الأولوية فيما يبدو للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب.

وأعلن ليندركينغ لمجلس الأطلسي بعد زيارة للمنطقة لإحياء الجهود لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران "سأعود على الفور عندما يكون الحوثيون على استعداد للحوار".

وأوضح: "الولايات المتحدة والأمم المتحدة تحث الحوثيين على الرد... إذا لم نتمكن من إحراز تقدم الآن، فسوف تدخل البلاد في صراع وعدم استقرار أكبر".

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 بعدما أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بحكومة البلاد من العاصمة صنعاء. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

وأضاف ليندركينغ: "لدينا الآن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بعناصر من شأنها أن تعالج على الفور الوضع الإنساني المزري في اليمن مباشرة... هذه الخطة معروضة على قيادة الحوثيين لعدد من الأيام". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل وقال إن الخطة تلقى دعما من السعودية.

وقال ليندركينغ "بشكل مأساوي ومربك إلى حد ما بالنسبة لي، يبدو أن الحوثيين يعطون الأولوية لحملة عسكرية للسيطرة على مأرب... بدلا من وقف الحرب ونقل المساعدات إلى الشعب اليمني".

وأعلن أن الولايات المتحدة ستستأنف تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن وقال إن واشنطن ستعمل مع حكومتي اليمن والسعودية لإيجاد طريقة لإيصال الوقود إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليه.

كيف ينظر الحوثيون إلى هذا المقترح؟ 06:21

الحوثيون: الاقتراح الأمريكي يمثل الرؤية السعودية

من الجانب الآخر، أعلن المتحدث باسم الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام لتلفزيون المسيرة الجمعة أن المقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار في اليمن "لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية والأممية".

وأضاف قائلا: "في المقترح الأمريكي لا وقف للحصار ولا لإطلاق النار بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار".

ويواصل الحوثيون في الآونة الأخيرة حملة على منطقة مأرب الغنية بالغاز بهدف انتزاع السيطرة على آخر معقل للحكومة في شمال اليمن. وحذرت الأمم المتحدة من أن ملايين المدنيين في خطر.

فرانس24/ رويترز

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