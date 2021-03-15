الولايات المتحدة تسعى لتنشيط الجهود الدبلوماسية من أجل وقف الحرب في اليمن

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نازحون جراء النزاع في اليمن يتلقون مساعدات غذائية مقدمة من منظمة خيرية كويتية في قرية حيس قرب الحددية في 22 شباط/فبراير 2021.

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أن واشنطن تسعى لتنشيط الجهود الدبلوماسية مع الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى من أجل إنهاء الحرب في اليمن. ويأتي ذلك وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي شدد في بيان أن "الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي".

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أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.

وتضمن بيان للمتحدث نيد برايس "لقد أكد أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

ويذكر أن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن تدخل عام 2015 بعدما طرد الحوثيون المتحالفون مع إيران الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء. ويقول الحوثيون إنهم يقاتلون نظاما فاسدا.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

فرانس24/ رويترز

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