ثلاث منظمات غير حكومية تقدم شكوى في روسيا ضد مجموعة فاغنر للأمن الخاص في قضية قتل سوري

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مروحية روسية تحلق فوق رتل روسي وتركي مشترك (ليس في الصورة) أثناء قيامه بدورية في حقول النفط بالقرب من بلدة القحطانية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود التركية في 4 شباط/فبراير 2021

قدمت ثلاث منظمات غير حكومية الإثنين شكوى في روسيا ضد مجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سوري في العام 2017 بصورة وحشية، لأجل تسليط الضوء على المجموعة المؤلفة من مقاتلين "يتحركون تحت القيادة الفعلية لروسيا".

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أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية الإثنين أنها قدمت شكوى في روسيا ضد مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سوري في العام 2017 بصورة وحشية، وذلك لأجل تسليط الضوء على المجموعة التي تقيم علاقات مشبوهة مع الكرملين والمؤلفة من "مقاتلين روس يتحركون تحت القيادة الفعلية لروسيا".

وجاءت هذه الشكوى في الذكرى العاشرة لاندلاع النزاع السوري.

وذكر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان، في بيان أنهم قدموا "أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة فاغنر" في تعذيب منشق مفترض عن الجيش السوري وقطع رأسه في العام 2017 في سوريا.

وأرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق، وهي هيئة روسية مكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية، التي ينبغي أن تدرسها وتتخذ قرارا بشأن إطلاق دعوى جنائية من عدمه.

"نتعامل مع سلسلة كاملة من حالات الإفلات من العقاب"

وأوضحت المنظمات التي تريد لفت الانتباه إلى التجاوزات التي ترتكبها مجموعة فاغنر، أن هذه الدعوى تُعتبر "المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا".

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وأكد رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان ألكسندر تشيركاسوف أن "هذه الدعوى مهمة لأننا لا نتعامل مع جريمة واحدة إنما مع سلسلة كاملة من (حالات) الإفلات من العقاب".

وكشفت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية المعارضة في العام 2018 عن مقطع الفيديو الذي يُظهر القتل. ويظهر في الشريط المصور رجال يتحدثون اللغة الروسية ويضربون ضحيتهم بمطرقة ثم يقطعون أوصاله لينتهي المشهد برشه بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما كان رأسه معلقا على عمود.

مجموعة فاغنر ليس لديها وجود قانوني في روسيا

ظهرت مجموعة فاغنر للمرة الأولى في أوكرانيا وليس لديها وجود قانوني في روسيا. إلا أنه تم توثيق وجود عناصر هذه المجموعة مع القوات الروسية في سوريا وليبيا إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر وحتى كـ"مدربين" في جمهورية أفريقيا الوسطى وأماكن أخرى.

وتأتي الشكوى ضد مجموعة فاغنر الإثنين، بعد الدعاوى التي رفعها في السنوات الأخيرة مئات اللاجئين السوريين ضد مسؤولين كبار من النظام السوري في ألمانيا والنمسا والنرويج والسويد.

وأفلت حتى الآن عناصر مجموعة فاغنر من الملاحقات لكن العراب المفترض للمجموعة إيفغيني بريغوجين مستهدف من جانب السلطات الأمريكية والأوروبية التي فرضت عليه عقوبات.

ولطالما نفى بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دوره في مجموعة فاغنر.

وترى المنظمات غير الحكومية الثلاث أن لا مجال للشك في ذلك، إذ إن مجموعة فاغنر مؤلفة من "مقاتلين روس يتحركون تحت القيادة الفعلية لروسيا" وهم ضالعون في "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ضد مدنيين" في سوريا ودول أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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