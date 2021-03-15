ريبورتاج: حلم العودة الصعب لعشرات الآلاف من السوريين في مخيم الزعتري بالأردن

أطفال سوريون لاجئون في مخيم الزعتري بالأردن. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : أشرف عبيد 4 دقائق

بعد عشر سنوات من الصراع وتهجير الملايين من السوريين، يسعى البعض منهم للعودة إلى الديار رغم الخوف من تعامل السلطات السورية معهم بعد عبور الحدود. في مخيم الزعتري على الأراضي الأردنية، يعيش أكثر من خمسة وسبعين ألف لاجئ سوري، بعضهم وجد عملا خارج المخيم يقتات منه مع عائلته ريثما تتم العودة للديار، والبعض الآخر يدرك أنه من المستحيل العودة إلى سوريا مع بقاء بشار الأسد في الحكم. فريق فرانس24، أشرف عبيد وكريم حقيقي وكلوفيس كبير كاسال، التقى بعضهم ونقل شهادات من رمت بهم عشر سنوات من الحرب في ديار الهجرة واللجوء.