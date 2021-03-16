الأردن: مخيم الزعتري لا يزال أكبر تجمع للاجئين السوريين في العالم بعد عشر سنوات من بدء الأزمة

مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص : أشرف عبيد 3 دقائق

يعرف الأردن بنقص موارده المائية، وفاقمت أزمة اللاجئين السوريين من هذه الأزمة خاصة في شمال البلاد. إلا أن ارتفاع عدد السكان في الأردن لم تكن له جوانب سلبية فقط، فقد ساهم السوريون أيضا في تطور الحياة الاقتصادية على هذه الحدود السورية الأردنية. وعلى الرغم من أن الصراع السوري قد أثر بشكل مباشر على كل دول الجوار إلا أن الأردن وجد نفسه في خضم هذه الأزمة السورية، إذ إنه يحتضن مخيمَ الزعتري الذي يعتبر أكبر مخيم للاجئين السوريين في العالم، أغلبهم يفضل البقاء على الحدود أملا في العودة إلى بلادهم يوما ما. تقرير أشرف عبيد.