اليمن: الحوثيون يعربون عن "الأسف الشديد" لمقتل عشرات المهاجرين الأفارقة حرقا

الحوثيون في اليمن، صنعاء في 6 تموز/يوليو 2020.

نقلت الأربعاء قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين في اليمن عن حسين العزي نائب "وزير" الخارجية تصريحات يعرب فيها عن "الأسف الشديد" لحادث مقتل مهاجرين جراء الحريق في مركزهم في صنعاء. وأكد الحوثيون مقتل 44 شخصا في هذا الحادث، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها حصيلة القتلى. وأمس طالبت الأمم المتحدة بتحقيق مستقل واتهمت الحوثيين بالتسبب في الحادث. فيما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحوثيين في اليمن بالتسبب بمقتل عشرات المهاجرين الأفارقة حرقا في 7 آذار/مارس 2021.

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أعرب حسين العزي نائب "وزير" الخارجية في حكومة الحوثيين في اليمن الأربعاء عن "الأسف الشديد" جراء الحريق في مركز للمهاجرين في صنعاء، مؤكدا مقتل 44 شخصا في الحادثة وفتح تحقيق لمعرفة أسبابها، وذلك غداة مطالبة الأمم المتحدة بتحقيق مستقل واتهامهم بالتسبب بها.

وقال العزي حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين "نعبر عن أسفنا الشديد للحادثة العارضة بحق المهاجرين في مركز الإيواء بصنعاء".

وأضاف "الضحايا هم 44 مهاجرا والجرحى 193 غادر أغلبيتهم المستشفيات، وهناك تحقيق فتح في أسباب الحادثة"، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون عن حصيلة.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة وغالبية مناطق شمال اليمن منذ اندلاع النزاع على الحكم في 2014 مع حكومة معترف بها دوليا. ويخوضون معارك يومية مع القوات الموالية للسلطة في حرب أحدثت دمارا هائلا في البلد الفقير.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الحوثيين بإطلاق "مقذوفات مجهولة" تسببت باندلاع الحريق في 7 آذار/مارس، متحدثة عن وفاة عشرات، وذلك نقلا عن خمسة ناجين.

وقالت إن حراسا نقلوا مجموعات من المهاجرين غالبيتهم من إثيوبيا إلى غرفة بعد رفضهم تناول الفطور احتجاجا على ظروف إقامتهم، ثم أطلق أحد أفراد القوة الأمنية "مقذوفتين" أحدثتا حريقا فيها.

ونشرت المنظمة روايات مروعة نقلا عن ناجين مشاهدة عشرات الجثث المتفحمة في الغرفة التي سجنوا فيها قبل اندلاع الحريق عقابا لهم على احتجاجهم.

وقد دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى تحقيق مستقل.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في سبب الحريق"، مؤكدا "يجب توفير الحماية لجميع الأشخاص في اليمن، بغض النظر عن جنسيتهم".

لكن المسؤول الحوثي اعتبر أنه جرى تضخيم القضية وتسييسها.

وقال العزي "جرت مبالغة في الأرقام وتجيير الحادثة سياسيا".

وعلى الرغم من الحرب المستمرة منذ ست سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى نزوح الملايين في إطار أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم، يعتبر اليمن محطة عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون بين القرن الأفريقي والسعودية ودول خليجية أخرى.

وبحسب أحد المهاجرين الذين تحدثوا لهيومن رايتش ووتش، فإنهم غالبا ما يتعرضون إلى "الإهانات العنصرية، والتهديدات، والشتائم المتكررة"، فيما الطعام محدود ومياه الشرب شحيحة في بلد يقف على حافة المجاعة.

فرانس24/ أ ف ب

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