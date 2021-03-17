وصول الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية

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عاملة في وزارة الصحة الفلسطينية تحضر حقنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مستشفى دورا غرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة في الرابع من شباط/فبراير 2021

بدأ الفلسطينيون في الضفة الغربية الأربعاء بتلقي أولى دفعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك حسب آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمخصصة للدول الفقيرة والمناطق المحرومة. وأعلنت إسرائيل عن وصول دفعة من اللقاحات تشمل 60 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا مخصصة للفلسطينيين إلى مطار بن غوريون في تل أبيب صباح الأربعاء.

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تلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء أولى الدفعات من لقاحات كوفيد-19 وفق آلية كوفاكس المخصصة للمناطق المحرومة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "اللقاحات التي ستصل إلى فلسطين اليوم وغدا سيتم إعطاؤها للكوادر الطبية والصحية ومرضى الكلى والسرطان ومن هم فوق 75 عاما".

وقال مصدر أمني إسرائيلي من جانبه: "وصلت حوالي 60 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا مخصصة للفلسطينيين في إطار برنامج كوفاكس إلى مطار بن غوريون في تل أبيب صباح الأربعاء".

ورحب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند "بوصول الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 إلى فلسطين وفق آلية كوفاكس" وهي شراكة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف اللقاحات (غافي) وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (سيبي). وتدعم الأمم المتحدة حملة التطعيم ضد كوفيد-19 التي تجريها الحكومة الفلسطينية.

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وأضاف "هذه اللقاحات التي يتم إرسالها إلى الضفة الغربية وغزة ستكون أدوات حاسمة في حربنا ضد الوباء وللتعافي الاجتماعي والاقتصادي. ستستمر الأمم المتحدة، من خلال مساعيها الحميدة، في دعم حكومة فلسطين في الوصول إلى اللقاحات عبر آلية كوفاكس حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها الوطني بشكل كامل".

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية "اليوم وغدا سيصل فلسطين 37440 جرعة من لقاح فايزر و24 ألف من لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس، وسنبدأ الأحد القادم بالتطعيم. أما بخصوص لقاح أسترازينيكا فسيتم تخزينه لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية".

فرانس24/ أ ف ب

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