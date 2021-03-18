رحيل المغنية السورية ميادة بسيليس عن عمر 54 عاماً بعد صراع مع المرض

رحلت المغنية السورية الشهيرة ميادة بسيليس ليل الأربعاء الخميس عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع المرض. وشكل خبر وفاتها صدمة كبيرة للجمهور السوري، بعد أقل من شهر من إعلان زوجها الموسيقي سمير كوفياتي، نبأ إصابتها بالسرطان. وقد عرفت بسيليس بتقديمها سلسلة من الأغاني على مدار أكثر من خمس وعشرين سنة، أبرزها أغنية "كذبك حلو"، إضافة لتقديم أغاني العديد من المسلسلات والأفلام السورية والعربية.

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توفيت ليل الأربعاء الخميس المغنية السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع المرض وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وأفادت الوكالة أن "وزارة الإعلام تنعى الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس التي وافتها المنية اليوم (الأربعاء) عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض عضال".

وأحدث خبر وفاتها صدمة كبيرة للجمهور السوري، بعد أقل من شهر من إعلان زوجها الموسيقي سمير كوفياتي، نبأ إصابتها بالسرطان.

ونعاها الآلاف من أصدقائها ومحبيها ومتابعيها، بينهم الفنان أيمن زيدان الذي وصفها بـ"الأيقونة المبدعة" وكتب على صفحته الشخصية على فيس بوك "تهزمني الكلمات وأنا أشيع قطعة من القلب ".

كذلك نعاها فنانون آخرون مثل باسم ياخور الذي كتب على فيس بوك "كم هو محزن خبر رحيلك أيتها الفراشة. وداعا ميادة بسيليس".

وعرفت ميادة بسيليس بتقديمها سلسلة من الأغاني على مدار أكثر من خمس وعشرين سنة، أبرزها أغنية "كذبك حلو"، إضافة لتقديم أغاني العديد من المسلسلات والأفلام السورية والعربية.

وبسيليس من مواليد حلب 1967 وبدأت مسيرتها الفنية مبكرا، إذ صدر لها 14 البوما أولها "يا قاتلي بالهجر".

وحازت الراحلة الجائزة الذهبية لأفضل أغنية عربية 1999 عن أغنية "كذبك حلو" وتولت غناء شارات مسلسلات عدة مثل "أبناء القهر".

وأحيت بسيليس عددا كبيرا من الحفلات داخل سوريا وخارجها، بينها حفلة في مجمع "قصر الفنون الجميلة" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وأخرى في دار الأوبرا في مدريد بإسبانيا ودار الأوبرا المصرية.

وحصدت الراحلة عبر مسيرتها الفنية عددا من الجوائز المحلية والعربية منها الأورنينا الذهبية ثلاث مرات والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في الدار البيضاء والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة والذهبية في مهرجان القاهرة وغيرها.

فرانس24/ أ ف ب

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