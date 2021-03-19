الرئاسة اللبنانية تؤكد أن المصرف المركزي سيتدخل لامتصاص السيولة وضبط سعر الليرة

ابتداء من الأسبوع المقبل، سيسمح للمصارف اللبنانية بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة للمصرف المركزي. هذا ما أشار إليه المتحدث باسم الرئاسة اللبنانية الجمعة بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن مصرف لبنان "سوف يتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة".

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة اللبنانية الجمعة بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "المصرف المركزي سيسمح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة"، أي المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة للمصرف المركزي.

كما أكد المتحدث الرئاسي أن مصرف لبنان "سوف يتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة".

وقد أدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90 بالمئة من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.

فرانس24/رويترز

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