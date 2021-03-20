تحالف فرنسي ياباني يفوز بعقد لتشغيل وصيانة مترو وترام دبي بقيمة 147 مليون دولار

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حصل تحالف فرنسي ياباني على عقد تبلغ قيمته 147 مليون دولار لتشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي بعد فوزه في مناقصة عامة، حسبما أعلنت السبت هيئة الطرق والمواصلات في المدينة. ويضم التحالف شركة "كيوليس" و"ميتسوبيشي" للصناعات الهندسية الثقيلة و"ميتسوبيشي كوربوريشن".

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قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السبت إن تحالفا فرنسيا يابانيا فاز بعقد قيمته 147 مليون دولار (542 مليون درهم إماراتي) لتشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي.

ويسري العقد لمدة 15 سنة، وهي تسع سنوات أساسية وست سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2021.

ويضم التحالف شركة "كيوليس" وشركة "ميتسوبيشي" للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة "ميتسوبيشي كوربوريشن". وقالت الهيئة في بيان إن ترسية العقد تأتي بعد طرحها مناقصة عامة.

فرانس24/ رويترز

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