غارات سعودية على الحوثيين دعما للحكومة اليمنية بصد هجوم نحو مأرب

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية السبت عن قيام التحالف بغارات جوية دعما لقوات الحكومة اليمنية التي أحبطت محاولة تقدم الحوثيين باتجاه مأرب في الكسارة شمال اليمن. وفي هذا الإطار، أفاد مصدر حكومي يمني بـ"مقتل 70 مقاتلا على الأقل، بينهم 22 جنديا من القوات الحكومية وجرح العشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات 48 الماضية".

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دعما لقوات الحكومة اليمنية، شن التحالف بقيادة السعودية السبت غارات جوية ضد الحوثيين الذي حاولوا التقدم باتجاه مأرب شمال اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقامت الوكالة بنشر تسجيل فيديو يظهر "إحباط محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، والتصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية".

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كما أفادت أنه "تم القضاء على أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية".

إلى ذلك، تحدث مصدر حكومي يمني عن "مقتل 70 مقاتلا على الأقل، بينهم 22 جنديا من القوات الحكومية وجرح العشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات 48 الماضية". ولفت المسؤول إلى أن الحوثيين "شنوا هجوما عنيفا مصحوبا بالدبابات والعربات في جبهة الكسارة وتم التصدي للهجوم القوي بمساندة طيران التحالف".

من الجانب الآخر، تحدث الحوثيون عبر قناة "المسيرة" التابعة لهم عن 38 غارة جوية شنها التحالف في عدة مواقع في محافظة مأرب. ومن النادر أن يعلن الحوثيون عن خسائرهم.

فرانس24/أ ف ب

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