تركيا: اعتقال نائب مؤيد للأكراد بعد اعتصامه بالبرلمان أربع ليالٍ احتجاجا على إسقاط عضويته

النائب التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو يحتج مع زملائه على إسقاط عضويته بالبرلمان، 17 آذار/مارس 2021.

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أن الشرطة التركية قامت باعتقال نائبه البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو. وكان النائب يعتصم في مقر حزبه بالبرلمان منذ أربع ليالٍ احتجاجا على إسقاط عضويته بالبرلمان بتهمة "الإرهاب". وبينت وثيقة للشرطة أن اعتقال النائب كان على صلة بتحقيق جديد في هتافات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

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قامت الشرطة التركية باعتقال النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو المؤيد للأكراد في ساعة مبكرة من صباح الأحد من مقر حزبه بالبرلمان، حيث كان يعتصم منذ أربع ليالٍ احتجاجا على إسقاط عضويته بعد إدانته بـ"الإرهاب".

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن الشرطة اعتقلته قبل صلاة الفجر مباشرة في أنقرة، ونشر مقطعا مصورا ووثيقة قضائية توضح بالتفصيل أحدث التهم الموجهة للحزب. وكتب الحزب المؤيد للأكراد في تغريدة "نائبنا فاروق جرجرلي أوغلو وُضع في الحبس الاحتياطي".

ويواجه ثالث أكبر حزب في تركيا حملة قمع بلغت ذروتها الأربعاء عندما تحرك المدعي العام لإغلاقه بسبب اتهامات بأنه على صلة بالمسلحين الأكراد، وهي اتهامات ينفيها حزب الشعوب الديمقراطي ويصفها بأنها "انقلاب سياسي".

وقبل ساعات من تلك الخطوة، جرد البرلمان النائب جرجرلي أوغلو الناشط في مجال حقوق الإنسان، من عضويته والحصانة المرتبطة بها بسبب إدانته من قبل بنشر دعاية إرهابية من خلال مشاركة رابط موضوع إخباري على تويتر.

وكان ينوي أن يظل معتصما داخل مقر الحزب بالبرلمان.

لكن وثيقة المحكمة أوضحت أن الشرطة اعتقلته فيما له صلة بتحقيق جديد في هتافات قيل إنها سُمعت يوم الأربعاء خلال انتقال أعضاء الحزب من الجمعية العامة إلى مقر حزب الشعوب الديمقراطي.

وقالت الوثيقة إنه تم سماع هتاف "يعيش الزعيم آبو" في إشارة على ما يبدو إلى مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون منذ عام 1999. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

وأوضحت الوثيقة أنه في إطار التحقيق الجديد، قررت الشرطة أن جرجرلي أوغلو كان "لا يزال يتصرف مثل النائب (على الرغم من إسقاط عضويته) وأنه، على نحو غير قانوني، لم يغادر مبنىً حكوميا".

وندد حلفاء تركيا الغربيون بخطوة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي في حين دافع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مع القوميين عن هذه الخطوة. واحتشد آلاف الأكراد الأتراك أمس السبت في إسطنبول دعما لحزب الشعوب الديمقراطي.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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