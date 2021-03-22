الانتخابات الإسرائيلية: نتانياهو يأمل بفوز مريح في ظل منافسة محتدمة مع مرشحي اليمين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (وسط) ووزير الصحة يولي إدلشتاين (يمين) يزوران ناد رياضي قبل ساعات من إعادة افتتاح النوادي الرياضية في مدينة بيتاح تكفا قرب تل أبيب في 20 شباط/فبراير 2021

يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في استغلال نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لتحقيق أغلبية مريحة خلال الانتخابات المقررة الثلاثاء ينهي من خلالها حالة عدم الاستقرار الحكومي في الدولة العبرية. غير أن هذه الانتخابات الرابعة خلال عامين تجرى في سياق منافسة حادة من مختلف الأطياف السياسية لإنهاء حكم نتانياهو خصوصا في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.

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تشهد إسرائيل يوم الثلاثاء رابع انتخابات خلال عامين. ويأمل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن يدفع به موقع الصدارة الذي احتلته بلاده في حملة التطعيم بلقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم إلى تحقيق أغلبية مستقرة والخروج من حالة الشلل السياسي غير المسبوقة.

غير أن نتانياهو، أبرز الساسة في جيله، شخصية استقطابية في إسرائيل. وللمرة الأولى يتنافس عدد من معارضي رئيس الوزراء الذي اشتهر بلقب "الملك بيبي" يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي لوضع نهاية لفترة حكمه الطويلة.

وتبقى القضايا المطروحة هذه المرة نفسها التي كانت مثارة في الانتخابات السابقة بالإضافة إلى فيروس كورونا.

ويخوض نتنياهو (71 عاما) الانتخابات في ظل اتهامات بالفساد موجهة له لكنه ينفيها. ومن المتوقع أن تستأنف في أبريل/ نيسان محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وفوق كل ذلك لحق ضرر كبير بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الجائحة وتصاعد الغضب الشعبي من أسلوب معالجة نتانياهو للأزمة إلى أن بدأت حملة التطعيم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

"دولة التطعيم"

غير أن شعار نتانياهو الجديد أصبح "دولة التطعيم" وهو يقول إنه الوحيد الذي كان بإمكانه أن يحقق برنامج التطعيم السريع. ويتفاخر نتانياهو، أطول زعماء إسرائيل بقاء في الحكم، أيضا بإنجازاته الدبلوماسية التي تحققت منذ أغسطس/ آب الماضي مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان بوساطة أمريكية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم وجود أي مرشح يستطيع تحقيق فوز خالص في الانتخابات. فمن المتوقع أن تخرج كتلة الليكود اليمينية التي يتزعمها نتانياهو من الانتخابات بعدد من المقاعد يجعلها أكبر تكتل في البرلمان لكنها لن تحقق الأغلبية في الكنيست، الذي يبلغ عدد مقاعده 120 مقعدا، ومن ثم لن تتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية بسهولة.

وهذا هو الحال نفسه الذي انتهت إليه الانتخابات في المرات الثلاث السابقة. ورغم أن استطلاعات الرأي تبين أن أغلبية صغيرة من الإسرائيليين تريد إبعاد نتانياهو عن السلطة فإن تفتت المعارضة لا يتيح لها سبيلا واضحا للوصول إلى الحكم إذ لا يوجد مرشح واحد متفق عليه لقيادة المعسكر المناهض لنتانياهو.

وتبث المحطات التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل استطلاعات آراء الناخبين الخارجين من مراكز التصويت في الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء. وستبدأ النتائج الفعلية في الظهور أثناء الليل غير أن من المتوقع أن تعلن النتائج النهائية يوم الجمعة تقريبا. وفي كثير من الأحيان تختلف النتائج النهائية عن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم.

منافسة يمينية

في المرات الثلاث السابقة، كان منافسو نتانياهو ينتمون لليسار. أما هذه المرة فهو يواجه تحديا جديدا من منافسين من اليمين أيضا وهم:

يائير لابيد (57 عاما) وزير المالية السابق وصاحب برنامج حواري تلفزيوني يرأس حزب "هناك مستقبل" الذي ينتمي ليسار الوسط. وحزبه حاليا من أحزاب المعارضة ومن المتوقع أن يأتي في المرتبة الثانية بعد حزب الليكود.

جدعون ساعر (54 عاما)، وزير سابق استقال من الليكود لتشكيل حزب "الأمل الجديد" وتعهد بإنهاء حكم نتانياهو. ومثل الليكود يعارض حزبه قيام دولة فلسطينية مستقلة لكن حملة ساعر تركزت على الحكم النظيف وتنشيط الاقتصاد.

نفتالي بينيت (48 عاما) أحد مساعدي نتانياهو السابقين ووزير سابق في الحكومة. وهو مليونير كون ثروته من مجال التكنولوجيا ويرأس حزب "يامينا" المتطرف وينافس ساعر على زعامة اليمين بعد نتانياهو.

بيني غانتس (61 عاما) جنرال سابق في الجيش تفكك حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بعد أن انضم إلى نتانياهو في ائتلاف حكومي. وجادل غانتس بأنه كان من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية غير أن كثيرين من أنصاره ممن ينتمون للوسط ثاروا غضبا عليه. وتهاوت شعبيته وتبين استطلاعات الرأي أن حزبه قد لا يفوز بأي مقاعد في البرلمان.

فرانس24/ رويترز

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