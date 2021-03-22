النيابة اليابانية توجه تهمة رسمية لأمريكيين متهمين بمساعدة كارلوس غصن على الفرار إلى لبنان

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كارلوس غصن في العاصمة اللبنانية بيروت في 08 كانون الثاني/يناير 2020

قالت النيابة العامة اليابانية الاثنين في طوكيو في بيان أصدرته، إنها وجهت تهمة رسمية لمواطنين أمريكيين بمساعدة كارلوس غصن، الرئيس السابق لعملاق صناعة السيارات نيسان، بالهرب من البلاد حيث كان ملاحقا في قضايا مالية إلى بلده الأصلي لبنان. وكانت السلطات الأمريكية قد سلمت لليابان اثنين من مواطنيها بعد أن خسرا دعوى رفعاها أمام القضاء. وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلتهما في أيار/مايو في بوسطن أثناء محاولة أحدهما الفرار بدوره إلى لبنان.

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ذكرت النيابة العامة في طوكيو الاثنين، في بيان نشرته، أنها وجّهت تهمة رسمية لشخصين أمريكيَين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الفرار عام 2019 إلى لبنان من اليابان، حيث كان ملاحقا بقضايا مالية.

وقالت النيابة في البيان إنه تم توجيه تهمة مساعدة غصن على الهرب لمايكل تايلور ونجله بيتر، اللذين سلّمتهما الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر.

وتم تهريب غصن على متن طائرة خاصة عبر وضعه داخل صندوق معدات عندما كان خارج السجن بكفالة بانتظار محاكمته بتهم تتعلّق بسوء السلوك المالي في اليابان.

ويشتبه بأن تايلور الأب والابن، إلى جانب شخص لا يزال هاربا، رتّبا عملية الفرار، التي أثارت صدمة وحفيظة السلطات اليابانية.

وبينما يعيش غصن حاليا في لبنان، التي لا تربطها اتفاقية لتسليم المطلوبين مع اليابان، سلّمت الولايات المتحدة تايلور الأب والابن إلى السلطات اليابانية مطلع آذار/مارس.

وتم توقيفهما في الولايات المتحدة العام الماضي بعدما أصدرت اليابان مذكرة توقيف بحقهما، وحاولا إقناع القضاء الأمريكي برفض طلب تسليمهما مشيرين إلى أنهما سيواجهان ظروفا أشبه بالتعذيب في اليابان. لكن المحكمة الأمريكية العليا رفضت التماسهما في شباط/فبراير.

وتعرّضهما التهمة التي يواجهانها لعقوبة قصوى تتمثل بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

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