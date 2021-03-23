الانتخابات الإسرائيلية: حزب الليكود برئاسة نتانياهو يتصدر النتائج دون أغلبية واضحة بحسب استطلاعات الرأي

أكدت استطلاعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع مساء الثلاثاء تصدر حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال عامين. ووفق هذه الاستطلاعات، سيحصل حزب الليكود على 31 إلى 33 من أصل 120 في الكنيست ما يعني أن نتانياهو سينطلق بحظوظ وافرة لتشكيل الحكومة الجديدة لكن يتبقى عليه تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى.

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تصدر حزب الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات التشريعية الرابعة في غضون سنتين في إسرائيل، وفق ما أفادت استطلاعات للرأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أغلقت الساعة 22,00 (20,00 ت غ).وبالتالي، سيكون نتانياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة.

ووفق هذه الاستطلاعات، حصل الليكود على 31 إلى 33 مقعدا من أصل 120 في الكنيست. ويأتي وراءه حزب "يش عتيد" برئاسة الوسطي يائير لابيد الذي سيحصل على ما بين 16 إلى 18 مقعدا.

وبينت الاستطلاعات أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على ثمانية إلى تسعة مقاعد، كما سيحصل حزب شاس الديني المتشدد لليهود الشرقيين على عدد مماثل.

وسيحصل كل من حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي وحزب كحول لفان "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على سبعة إلى ثمانية مقاعد. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت.

وفي حال انضم بينيت الذي يعتبر حزبه الجهة المرجحة في الكنيست، إلى نتانياهو، سيكون ذلك كافيا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لتشكيل حكومة يمينية. ويختلف بينيت مع نتانياهو على إدارته للأزمة السياسية.

وسيحصل حزب يهدوت هتوراه الديني لليهود الغربيين على ستة إلى سبعة مقاعد، وكذلك الحزب الديني الصهيوني بقيادة إيتمار بن غفير المعادي للعرب، وحزب ميرتس اليساري الصهيوني.

وسيتم نشر النتائج الرسمية غير النهائية ليلا. وأعلنت اللجنة الانتخابية أنها قد تعلن النتائج النهائية الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب

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