الانتخابات التشريعية الإسرائيلية: نتانياهو يراهن على اليمين المتشدد لضمان ولاية جديدة

مع سجله في مكافحة وباء فيروس كورونا، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية التي تجري الثلاثاء، وهي الرابعة التي يتم تنظيمها خلال عامين. ومع ذلك، يتعين عليه مواجهة العديد من المعارضين من اليمين الذين وضعوا لأنفسهم هدف إزاحته من السلطة بعد اثني عشر عاما في المنصب.

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تمت دعوة الناخبين الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء 23 مارس/آذار لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وهي الرابعة خلال عامين. لكن هذه المرة، ستتحول المنافسة إلى نوع من المبارزة بين تيارين متمايزين: المؤيد والمناهض لنتانياهو.

وإذا كان بإمكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاعتماد دائما على الكتلة اليمينية نفسها تقريبا - المكونة من حزبه الليكود والحركات الدينية - والتي تمكنت من منع تشكيل ائتلافات وسطية وعلمانية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن المعسكر الذي يعارضه سيصبح أقوى.

لذا نجد منطقيا تحركات الوسط، بقيادة يائير لبيد، وكذلك الأحزاب العربية واليسارية، وأيضا دون استغراب أفيغدور ليبرمان، زعيم الحزب القومي المتطرف "بيتنا إسرائيل"، العدو اللدود لرئيس الوزراء المنتهية ولايته. لكن هذه الجبهة تضم أيضا وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت، الذي يترأس تشكيل اليمين الديني "يمينا"، والزعيم الليكودي السابق جدعون ساعر، مؤسس "تيكفا حداشا"

القاسم المشترك الذي يوحد هؤلاء المعادين لنتانياهو من اليمين واليمين المتطرف هو أنهم جميعًا مروا في مرحلة ما من حياتهم السياسية في صفوف حزب اليمين الرئيسي، الليكود. حتى إنهم عملوا بشكل مباشر مع بنيامين نتانياهو أو في خدمته، في السلطة منذ عام 2009، قبل أن يخدموا الثلاثة كوزراء في إحدى حكوماته العديدة.

"بالنسبة لنتانياهو، فهو يراهن بشكل رئيسي على اليمين لأن مركز ثقل السياسة الإسرائيلية يقع على اليمين لعدة عقود. لقد انهار اليسار بشدة لدرجة أنه على الجانب الآخر فقط من الطيف السياسي نجد وفرة من المرشحين الذين يتحدون ضده "، كما يوضح فريديريك إنسيل، المحاضر في معهد العلوم السياسية بباريس ومؤلف كتاب "الأطلس الجيوسياسي لإسرائيل" في مقابلة مع فرانس24.

جدعون ساعر ثلاثون عاما في ظل نتانياهو

آخر من انضم إلى الجبهة المناهضة لنتانياهو، جدعون ساعر، 54 عاما، الذي ترك الليكود في ديسمبر/كانون الأول، بعد ثلاثة عقود من الانتماء والولاء، مدينًا الحزب الذي تحول إلى "عبادة الشخصية" (بنيامين نتانياهو، ملاحظة المحرر). ثم أسس حركته المسماة "تيكفا هادشا" (أمل جديد)، والتي تدعي أنها ليبرالية من يمين الوسط لكنها معادية لنتنياهو بشكل صريح. ويتهم رئيس الوزراء الحالي بإعطاء الأولوية لمصالحه الشخصية على حساب مصالح الدولة العبرية، حتى إنه تعهد طوال الحملة الانتخابية، برفض الانضمام إلى ائتلاف بقيادة معلمه السابق.

"هذا الليكودي ذو الطراز القديم، الذي يحظى بشعبية كبيرة في حزبه القديم، قومي متصلب ربما أكثر من بنيامين نتانياهو، على وجه الخصوص كونه أكثر ثباتًا في عدد من النقاط المتعلقة بالفلسطينيين أو حزب الله" كما يؤكد فريديريك أنسيل. "إنه يتماشى مع الليكود الذي لطالما كان حزبا علمانيا حتى لو أقحمه بنيامين نتانياهو في تحالف انتخابي رابح مع الأشكنازي والسفارديم الأرثوذكس المتطرفين ".

و"يمكن لجدعون ساعر أن يأمل في الحصول على عدد كبير جدا من الأصوات، وتتوقع آخر استطلاعات الرأي أنه سيفوز بما يتراوح بين 10 و12 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان، بمعنى آخر، قد يجد نفسه ببعض الحسابات التي لا مفر منها قادرا على بناء ائتلاف يميني يعيق بنيامين نتانياهو"

لتحقيق أهدافه، يحاول جدعون ساعر إغواء ناخبي اليمين، الذين أداروا ظهورهم لبنيامين نتانياهو، بدعوى فساد في ثلاث قضايا، بينما كان يحاول إقناع ناخبي يسار الوسط بأن تحالفًا يمينيًا جديدا ووسطيين فقط يمكن أن يطيح برئيس الوزراء من السلطة.

"تبدو هذه المهمة صعبة، لأنه يكفي أن نرى فشل المحاولات السابقة للاستيلاء على السلطة من قبل الوسط، وآخرها تلك التي قام بها بيني غانتس" كما يتذكر فريدريك أنسيل.

على الرغم من انقسام المشهد السياسي الإسرائيلي، فإن نظام التصويت، النسبي الكامل، لم يمنع، لعدة عقود، ولاء الناخبين الكبير للحزبين الرئيسيين اللذين كانا آنذاك حزب العمل ممثل اليسار وحزب الليكود ممثل اليمين الذي لا يزال وحده قائما على المسار السياسي حتى اليوم".

حتى الآن، أعطت الاستطلاعات الأخيرة حزب الليكود المركز الأول بحوالي ثلاثين مقعدا في الكنيست يليه "يش عتيد" (هناك مستقبل) تشكيل يائير لبيد الوسطي، تاليا اليمين - أحزاب الجناح بقيادة جدعون ساعر ونفتالي بينيت مع ما يقرب من عشرة مقاعد.

نفتالي بينيت، صانع الملوك

من جانبه، فإن بارون اليميني القومي والديني نفتالي بينيت، 48 عاما، أكثر دقة فيما يتعلق بمسألة المستقبل السياسي لبنيامين نتانياهو، حتى لو اعتبر أنه في المنصب لفترة طويلة جدا. هدفه المعلن هو أن يصبح رئيس وزراء الدولة العبرية بنفسه، لكنه لا يرفض إمكانية العمل مع زعيم الليكود في ائتلاف.

في نهاية المطاف، سيكون إما بينيت أو نتانياهو"، كما وعد ناخبيه مرارا وتكرارا، مؤكدا لهم أن حزبه "يمينا" لن ينضم إلى ائتلاف يقوده حزب يساري أو يقوده لبيد"

نفتالي بينيت الديني الصارم، إلى كونه حديثًا للغاية في الشكل، هو على رأس الحزب الذي أصبح رأس حربة المستوطنات ويظل" متوافقًا مع نتانياهو "، كما يحدد فريديريك أنسيل.

وختاما: "يمكنه أن يجد نفسه في موقع صانع الملوك لتشكيل حكومة ائتلافية معه، حتى لو كانت علاقته الشخصية مع بنيامين نتانياهو بغيضة".

مارك ضو

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