تركيا: أردوغان ينوي طرح دستور جديد للنقاش العام المقبل

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم عن خطة لطرح دستور جديد للبلاد على الشعب للنقاش العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى الدستور التركي الحالي عرف تعديلات واسعة في سنة 2017 منحت منصب الرئيس صلاحيات واسعة.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن نصوص دستور جديد ستُطرح على الشعب للنقاش في العام المقبل بعد تعديل الدستور السابق في 2017 وهو ما منح منصب الرئيس صلاحيات واسعة.

وكشف أردوغان عن هذه الخطة في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي الشهر الماضي قال إن الحزب وحلفاءه القوميين قد يشرعون في صياغة دستور جديد.

ورغم الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، كانت القاعة حيث عُقد المؤتمر مكتظة، مع مشاركة مندوبين قدموا من كل أرجاء البلاد وبدوا أنهم يتجاهلون تدابير التباعد الاجتماعي.

فرانس24/ رويترز

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