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منظمة الأغذية والزراعة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في لبنان وسط انهيار قيمة الليرة

صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24 © فرانس 24

حذرت منظمة الأغذية والزراعة من انعدام الأمن الغذائي في لبنان في ظل تفاقم الأزمتين السياسية والمالية في البلاد. فيما أكدت الأمم المتحدة أن نصف سكان البلاد باتوا يعيشون تحت خط الفقر. وأعلنت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء رفع سعر الخبز المدعوم وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، في ثالث زيادة تطال سعر هذه السلعة الأساسية منذ حزيران/يونيو الماضي. وأدى تدهور قيمة الليرة إلى انهيار حاد للقدرة الشرائية ما فاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان وأدت إلى غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجا على أوضاعهم المأساوية.