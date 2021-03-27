آلاف النساء يتظاهرن في إسطنبول ضد قرار أردوغان الانسحاب من اتفاقية لحماية المرأة من العنف

مئات المتظاهرين في تركيا احتجاجا على الانسحاب من اتفاقية تحمي النساء من العنف

للأسبوع الثاني على التوالي، سارت مظاهرات بمشاركة آلاف النساء في إسطنبول رفضا لانسحاب تركيا من اتفاقية دولية تستهدف مكافحة العنف ضد النساء، مطالبين دولتهم بالعدول عن القرار. وتجمعت النساء المحتجات وسط تدابير أمنية مكثفة ولوحن برايات أرجوانية اللون ورددن هتافات تقول "جرائم قتل النساء سياسية"، وكُتب على إحدى اللافتات "احموا النساء لا مرتكبي العنف".

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تظاهرت آلاف النساء في شوارع إسطنبول السبت لمطالبة السلطات التركية بالعودة عن قرار الانسحاب من اتفاقية دولية تستهدف مكافحة العنف ضد النساء.

وتجمعت النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول ولوحن برايات أرجوانية اللون ورددن هتافات تقول "جرائم قتل النساء سياسية". وكُتب على إحدى اللافتات "احموا النساء لا مرتكبي العنف"، وسط وجود أمني مكثف.

وأوضحت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيجي أونفير لوكالة رويترز: "الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد". وطالبت أنقرة بالعودة عن القرار.

من جهتها، صرحت طالبة تدعى شيلين جيليك قائلة: "لن نكف عن الاحتجاج. سنبقى هنا حتى نستعيد حريتنا واتفاقيتنا. لن نكف عن نضالنا من أجل الاتفاقية".

وقد شكل قرار الرئيس رجب طيب أردوغان صدمة لحلفائه الأوروبيين بإعلانه الأسبوع الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول والتي حملت اسم المدينة التي وقعت بها عام 2011. لكن مسؤولون أتراك أوضحوا الأسبوع الماضي أن القوانين الداخلية وليس الإصلاحات الخارجية هي التي ستحمي حقوق المرأة.

يذكر أن تركيا كانت بين أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية وتقول النساء إن سلامتهن تتعرض للخطر جراء تلك الخطوة التي اتخذها أردوغان ضد الاتفاقية الأوروبية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن 38 بالمئة من النساء في تركيا تتعرضن للعنف من شريكهن في حياتهن مقارنة بنسبة 25 بالمئة في أوروبا.

إلى ذلك، تشير جماعة مراقبة إلى أن معدلات جرائم قتل النساء في تركيا زادت ثلاثة أمثال تقريبا خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية. وحتى الآن هذا العام قُتلت 87 امرأة على أيدي رجال أو لقين حتفهن في ظروف مريبة.

فرانس24/رويترز

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