استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة

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استؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة إيفرغيفن الجانحة منذ أسبوع، وفق ما أعلن رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان الإثنين. وجاء ذلك بعد دقائق من انتشار صور تظهرها في عرض القناة بسبب هبوب رياح شديدة.

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان الإثنين أنه تم تعويم السفينة إيفرغيفن الجانحة منذ أسبوع وتم استئناف حركة الملاحة في القناة، وذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صورا تظهرها في عرض القناة من جديد.

وقال ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفرغيفن".

ووفق صور مباشرة بثتها قناة اكسترا نيوز المحلية فقد ظهرت السفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة.

كما أظهرت مواقع السفينة وقد عادت إلى الوضع العرضي في القناة، قبل دقائق من إعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، الأمر الذي أوضحه مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه قائلا إن "رياحا شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجددا ثم تعويمها بالكامل وإعادتها إلى مسارها الصحيح مرة أخرى".

وكانت بدأت فجر الإثنين عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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