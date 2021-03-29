لاعبو عدد من المنتخبات الأوروبية يطالبون بمقاطعة كأس العالم في قطر بعد تقرير عن العمال المهاجرين

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احتج الخميس لاعبو منتخبي ألمانيا والنرويج لكرة القدم على تدهور حقوق العمال المهاجرين في قطر وذلك بارتداء قمصان عليها عبارات تدعو لاحترام حقوق الإنسان. وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانيا قد نشرت تقريرا يفيد بوفاة أكثر من 6500 عامل أجنبي في قطر في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2020، وترجح منظمات حقوقية تعنى بحقوق العمال في الخليج أن العديد من هؤلاء توفوا خلال عملهم في مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022.

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أعلن فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة معارضة الاتحاد فكرة مقاطعة كأس العالم 2022 في قطر لكنه يؤيد المنتخب الوطني في دعم حقوق العمال المهاجرين في ذلك البلد الخليجي.

وارتدى لاعبو ألمانيا قمصانا تحمل عبارة "حقوق الإنسان" قبل انطلاق مباراة ضد أيسلندا أمس الخميس في افتتاح مشوارها بتصفيات كأس العالم. واحتج لاعبو النرويج بطريقة مشابهة يوم الأربعاء قبل مباراة أمام جبل طارق وارتدوا قمصانا تحمل رسالة "حقوق الإنسان داخل وخارج الملعب".

وتأتي هذه المبادرات بعد تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية زعمت فيه وفاة 6500 عامل في حوادث متعلقة بالعمل في الاستادات منذ فوز قطر بالتنظيم في 2010. وطالب نادي ترومسو المنافس في دوري الأضواء النرويجي الاتحاد الوطني بالتفكير في مقاطعة كأس العالم بعد نشر تقرير "الغارديان".

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وقال كيلر في مقابلة بموقع الاتحاد الألماني على الإنترنت "بدأت قطر إصلاحات عديدة ويوجد تقدم ملحوظ على الرغم من أنه لا تزال هناك خطوات للقيام بها". وأضاف "كنت أود الدفع نحو تغييرات محددة وتطبيقها قبل منح قطر تنظيم كأس العالم إذ توجد العديد من الأشياء التي تحتاج لتغيير... وبدلا من ذلك نالت قطر حقوق تنظيم كأس العالم على أمل المساعدة في تحسين الأوضاع".

وتابع كيلر "يجب التمسك بقيمنا والسماح للأصوات بأن تكون مسموعة في كل وقت وكل لاعب يحلم بأن يمثل بلده في كأس العالم وفي نفس الوقت يعرفون أنه لا مساس بحقوق ألإنسان".

وقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا اليوم إن مقاطعة النهائيات "خطأ جسيم".

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم أمس الخميس "تحلينا دائما بالشفافية بشأن صحة وسلامة العمال ومنذ بَدْء أعمال التشييد في 2014 وقعت ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالعمل و35 حالة وفاة غير مرتبطة بالعمل".

فرانس24/ رويترز

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