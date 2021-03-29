مصر: إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بنسبة 80 بالمئة

© أ ف ب

أفادت هيئة قناة السويس في بيان أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة "إيفر غيفن" في الممر المائي قد بدأت بنجاح صباح الاثنين، وأنه تم تعديل مسارها بنسبة 80 بالمئة إلا أنها لم تعُم بشكل كامل بعد. وهو ما أكده المتحدث باسم شركة "شوي كيسن" المالكة لحاملة الحاويات الذي أكد أن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة. ومن المقرر أن تخضع السفينة إلى الفحص قبل أن تتحرك. وكانت شركة إنشكيب للخدمات البحرية قد ذكرت في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة نجحت في الساعة 4:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام أن السفينة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث لوكالة الانباء الفرنسية الاثنين.

وقال المتحدث باسم شركة "شوي كيسن" إن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها" مشيرا إلى أنها "استدارت" لكنها "ليست عائمة بعد".

وذكرت هيئة قناة السويس أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة "إيفر غيفن" بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وكان مصدر مطلع بقطاع الشحن قد صرح لوكالة رويترز صباح الاثنين إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن" قد أعيد تعويمها بشكل شبه كامل وأنها ستخضع لفحص مبدئي قبل تحركها. وقال مصدر بالقناة إنه جرى تشغيل محركات السفينة وإن الاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات.

وكانت صور حصلت عليها رويترز قد أظهرت سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس وقد استقامت في الممر المائي.

وقالت شركة إنشكيب لخدمات الشحن إن سفينة الحاويات الجانحة التي تسد قناة السويس منذ نحو أسبوع قد أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري حاليا تأمينها مما يثير توقعات بفتح الممر المائي الحيوي قريبا.

وذكرت إنشكيب للخدمات البحرية في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة نجحت في الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي وأنه يجري حاليا تأمينها.

وغيرت خدمة فيسل فايندر لتعقب السفن وضع السفينة بموقعها الإلكتروني إلى‭ ‬"جارية".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك