مصر: النيابة العامة توقف سائقي قطاري الصعيد وستة مسؤولين بهيئة السكك الحديدية في قضية حادث التصادم

في سياق قضية حادث تصادم القطارين الذي وقع الجمعة وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى في الصعيد المصري، تم حبس السائقين احتياطيا بالإضافة إلى ستة مسؤولين آخرين في هيئة السكك الحديدية. حسب ما أعلن النائب العام المصري حماده الصاوي الإثنين.

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أعلن النائب العام المصري حماده الصاوي الإثنين حبس سائقي قطاري الصعيد إلى جانب 6 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية في قضية حادث التصادم الذي وقع الجمعة وأسفر عن 18 قتيلا وعشرات الجرحى، وفق آخر حصيلة رسمية.

وتضمن بيان للنيابة العامة المصرية أنه تقرر "حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات". وقال مصدر في النيابة العامة إن القرار صدر بحبسهم 4 أيام احتياطيا وإن التحقيقات ما زالت مستمرة. وإضافة إلى السائقين، شمل قرار الحبس مساعديهما و4 مسؤولين عن مراقبة ومتابعة تسيير القطارات في المنطقة التي وقعت بها الحادثة في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

ويذكر أن حادث التصادم أثار استياء واسعا انعكس على شبكات التواصل الاجتماعي من استمرار الإهمال في قطاع السكك الحديدة الذي سبق أن شهد حوادث دامية عدة خلال السنوات الأخيرة.

ووفق مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة فإن اصطداما عنيفا قذف إحدى المقطورات في الهواء وخلّف سحابة كثيفة من الغبار والدخان في موقع المأساة في قرية الصوامعة غرب على بعد 460 كيلومترًا من القاهرة جنوبًا.

وظهر في مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات القطارين عن القضبان ومسارعة المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات إلى المستشفيات.

وتعطلت حركة النقل على خط قطارات الصعيد لمدة 18 ساعة تقريبا تم خلالها رفع العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث.

فرانس24/ أ ف ب

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