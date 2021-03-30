الأراضي الفلسطينية: حماس تقدم قائمة مستقلة وتقطع مع تكهنات بطرح قائمة مشتركة مع فتح

© عباس مومني - أ ف ب

فلسطينيون يحتجون بالقرب من مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

قدمت حركة حماس قائمة مرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي المقرر إجرائها في أيار/مايو المقبل حملت اسم "القدس موعدنا". وبذلك قطعت الحركة التكهنات التي ترددت حول تقديم قائمة مشتركة مع حركة فتح لخوض انتخابات 22 أيار/مايو. وبحسب مرشحي الحركة تبلغ نشبة مشاركة المرأة في قائمة حماس إلى حوالى ثلاثين بالمئة. وضمت كذلك عددا من أسرى الحركة الإسلامية في السجون الإسرائيلية مثل نائل البرغوثي وجمال أبو الهيجا وحسن سلامة.

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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها سجلت قائمة مرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في أيار/مايو المقبل، في مقر لجنة الانتخابات المركزية في غزة. وتكون بذلك قد وضعت حدا لتكهنات حول احتمال تقديم قائمة مشتركة مع حركة فتح لانتخابات 22 أيار/مايو.

وفي مؤتمر صحافي أعرب رئيس قائمة مرشحي حماس وعضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية عن أمله أن "تكون الانتخابات بوابة لإعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني، وترتيب واقعنا لننهض جميعا لمواجهة التحديات".

ونوه الحية إلى أن حركته كانت "تسعى لتشكيل قائمة موحدة مع الكل الوطني (في إشارة ضمنية إلى قائمة مشتركة مع حركة فتح)، لكن يبدو أن فرص تشكيلها باتت صعبة وبعيدة المدى". وأوضح أن القائمة تحمل اسم "القدس موعدنا".

وتضم القائمة مئة وإثنين وثلاثين مرشحا منهم عدد من أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية مثل "نائل البرغوثي وجمال أبو الهيجا وحسن سلامة من غزة" وفق الحية الذي أكد أنها "تضم أيضا عشرات القيادات النسوية".

وفي تصريح نشرته حماس قالت الناشطة والكاتبة في الضفة الغربية لمى خاطر وهي من مرشحي الحركة إن "نسبة مشاركة المرأة في قائمة حماس وصلت 30%".

وتجرى الانتخابات هذه المرة بنظام القوائم أي وفق التمثيل النسبي الكامل لاختيار 132 عضوا في المجلس الذي يعتبر البرلمان الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية.

ويصبح النواب المنتخبون في المجلس التشريعي، بشكل تلقائي، أعضاء في المجلس الوطني الذي يعتبر بمثابة برلمان الفلسطينيين في الخارج.

وقائمة حماس هي واحدة من خمس عشرة قائمة سجلت حتى ظهر الاثنين لخوض الانتخابات التشريعية، بحسب ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

منذ صيف 2007 تسيطر حماس على قطاع غزة الفقير والذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا.

من جهة ثانية سجل تيار "الإصلاح الديمقراطي" التابع للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان قائمة مرشحيه التي حملت اسم "قائمة المستقبل" بحسب مسؤولين في التيار.

فرانس24/ أ ف ب

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