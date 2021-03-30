سوريا: الولايات المتحدة تطالب بمعابر للمساعدات الإنسانية ومؤتمر للمانحين في بروكسل

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طالبت الولايات المتحدة الاثنين خلال جلسة لمجلس الأمن، بإعادة فتح معابر لإيصال المساعدات الإنسانية عند الحدود السورية. ويأتي ذلك في وقت تنظم فيه بروكسل مؤتمرا للمانحين يومي الاثنين والثلاثاء، ويجتمع خلاله الاتحاد الأوروبي وممثلون من الأمم المتحدة، كما يشارك فيه ثمانون وفدا من خمسين دولة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مالية دولية لبحث سبل جمع أكثر من عشرة مليارات دولار منها 4,2 مليارات دولار لتوفير مساعدات إنسانية داخل سوريا و5,8 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين الذين تفرقوا على دول الجوارالتي تستضيف 80 بالمئة منهم.

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خلال جلسة لمجلس الأمن، طالبت الولايات المتحدة الاثنين بإعادة فتح معابر لإيصال المساعدات الإنسانية عند الحدود السورية مغلقة منذ 2020 بضغط من روسيا على خلفية الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي ترأس الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول الشق الإنساني في الملف السوري "كيف يعقل ألا نجد في قلوبنا، حسا إنسانيا مشتركا لاتخاذ إجراءات مهمة؟".

وتوجه بلينكن إلى أعضاء مجلس الأمن بالقول "انظروا في قلوبكم" داعيا إلى العمل للتوصل إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا الذي هو موضع مؤتمر مانحين يومي الاثنين والثلاثاء في بروكسل.

وأكد قائلا "علينا أن نجد طريقة لفعل شيء ما، أن نتحرك لمساعدة الناس. إنها مسؤوليتنا. وعار علينا إذا لم نقم بذلك". ويثير هذا الملف انقساما منذ عشر سنوات بين الغربيين وروسيا، أبرز الدول الداعمة لدمشق.

وفي تموز/يوليو، استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي لتقليص عدد نقاط إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا التي لا تتطلب موافقة دمشق، إلى نقطة واحدة.

وتقع هذه النقطة في باب الهوى عند الحدود التركية وتتيح إمداد شمال غرب سوريا ومحافظة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام السوري. وينتهي تصريح الأمم المتحدة لاستخدام هذا المعبر في تموز/يوليو.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي بإعادة فتح نقاط عبور أغلقت في 2020 في باب السلامة عند الحدود التركية أيضا واليعربية عند الحدود العراقية. وقال إن هذه المعابر تتيح على التوالي مساعدة 4 ملايين و1,3 مليون سوري.

عشرة مليارات

وتابع بلينكن "دعونا نمنح أنفسنا عدداً أكبر من المعابر وليس أقل لتوفير الغذاء والدواء للشعب السوري".

وخلال المؤتمر المرئي في مجلس الأمن، انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بشدة عدم دعوة سوريا إلى مؤتمر المانحين في بروكسل ورأى فيه تعديا إضافيا على سيادتها.

وتنظم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي النسخة الخامسة من هذا المؤتمر الهادف إلى مساعدة السوريين واللاجئين السوريين في دول الجوار ولا سيما لبنان وتركيا والعراق والأردن. ويشارك في المؤتمر نحو 80 وفدا من خمسين دولة فضلا عن منظمات غير الحكومية ومؤسسات مالية دولية.

والهدف من المؤتمر جمع أكثر من عشرة مليارات دولار 4,2 مليارات للاستجابة الإنسانية في سوريا و5,8 مليارات لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.

وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 80 بالمئة من اللاجئين السوريين "في أكبر أزمة لاجئين في العالم"، وفق البيان.

ورأى فيرشينين "ثمة تسييس متزايد للمساعدة الإنسانية"، معتبرا أن المساعدة العابرة للحدود "تنتهك مبادئ القانون الدولي، وهذا لأن الحكومة القائمة لا تناسب" الغربيين.

وكان بلينكن قد أفاد أن "السيادة لم تصمم أبدا لضمان حق حكومة في تجويع الناس وحرمانهم من الأدوية الحيوية أو لارتكاب أي انتهاك آخر لحقوق الإنسان ضد المواطنين".

واندلع النزاع في سوريا إثر قمع السلطات في آذار/مارس 2011 انتفاضة شعبية، ما أشعل حربا مدمرة أوقعت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 387 ألف قتيل، وتسببت بنزوح ملايين اللاجئين.

فرانس24/ أ ف ب

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