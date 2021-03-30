سوريا: تعافي بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا

الرئيس السوري بشار الأسد أثناء محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، 7 أيلول/سبتمبر 2020. © وزارة الخارجية الروسية - رويترز

نص: فرانس24 تابِع 2 دقائق

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية بأن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد قد تعافيا من فيروس كورونا، وأن نتائج الفحص الطبي جاءت سلبية. وأضافت الوكالة بأن بشار وأسماء الأسد سيزاولان عملهما بشكل طبيعي انطلاقا من اليوم.