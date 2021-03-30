واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو في حزب الله أدين باغتيال الحريري

لوحة إعلانية في بيروت تحمل صورة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وبجانبها عبارة "زمن العدالة" في إشارة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 16 يناير/كانون الثاني 2016.

عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية الإثنين مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو في حزب الله أدين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ويُعتقد أن المدان سليم عياش متوار في لبنان، وقد رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه.

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رصدت الولايات المتحدة الإثنين مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عضو في حزب الله دين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لكنه لا يزال طليقا.

وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية إن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" على سليم عياش، أو "معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية".

وفي كانون الأول/ديسمبر دانت المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة عياش غيابيا بتهمة قتل الحريري، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ويُعتقد أن عياش البالغ 57 عاما متوار في لبنان، وقد رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه.

وأفادت المحكمة أنها ستحاكم عياش أيضا في ثلاث هجمات استهدفت سياسيين لبنانيين.

وقالت الخارجية الأمريكية إن عياش خطط أيضا لإلحاق الأذى بجنود أمريكيين.

وكان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وقُتل في شباط/فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحا.

وقد أطلق اغتياله شرارة ثورة الأرز التي دفعت الجيش السوري للخروج من لبنان.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية، لكن الحزب يتمتع بنفوذ سياسي في لبنان ويشغل مقاعد في البرلمان.

فرانس24/ أ ف ب

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