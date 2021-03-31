مصر تبدأ التحقيق في أسباب جنوح سفينة نقل الحاويات بقناة السويس

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تبدأ السلطات المصرية الأربعاء التحقيق في أسباب جنوح السفينة العملاقة إيفر غيفن في قناة السويس، وعرقلة حركة المرور بها عدة أيام، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول بهيئة القناة. وكان رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أشار الإثنين إلى أنه "لا يمكن أن يكون سببا واحدا للحادث، وإذا كان هناك جزء للرياح، هناك جزء من أخطاء شخصية وفنية، وهو ما سيظهر في التحقيق". واستؤنفت حركة الملاحة بالقناة حيث عبرت 163 سفينة.

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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بهيئة قناة السويس أن التحقيقات الرسمية في أسباب جنوح سفينة نقل الحاويات العملاقة إيفر غيفن في المجرى المائي وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع، ستبدأ الأربعاء.

وكان تعطل الحركة في القناة ستة أيام قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وقالت شركة ليث للتوكيلات الملاحية الأربعاء إن ما إجماله 163 سفينة عبرت القناة منذ إعادة فتحها، وإن عدد السفن التي تنتظر دورها في العبور يبلغ حاليا 292 سفينة.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة القناة أشار إلى أن من المحتمل أن تكون ظروف الطقس والرياح الشديدة والخطأ البشري قد لعبت دورا في جنوح السفينة يوم 23 مارس آذار.

وقال في مؤتمر صحفي مساء الإثنين عقب تحرير السفينة "إن الحوادث الكبيرة والجسيمة كما حصلت في السفينة الجانحة لا يمكن أن يكون سببا واحدا للحادث، وإذا كان هناك جزء للرياح، هناك جزء من أخطاء شخصية وفنية، وهو ما سيظهر في التحقيق".

وقال الربان سيد شعيشع مستشار رئيس هيئة القناة لرويترز إن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث. وأضاف أن ربان السفينة إيفر غيفن ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق الذي يبدأ اليوم الأربعاء.

ويرى يزيد صايغ ، الخبير في مركز كارنيغي للدراسات في الشرق الأوسط، أنه "من الأفضل" للسلطات المصرية "أن تكون شفافة للغاية في هذا الوقت.. لتفادي المزيد من الإضرار بالسمعة".

انفراج أزمة

وبعد مخاوف من أن تستغرق عملية تعويم السفينة العملاقة، نجحت مصر في تحرير مؤخرة السفينة وقطرها إلى منطقة البحيرات بعيدا عن مسار المجرى الملاحي، بعد ستة أيام من الأزمة.

وأنجزت هيئة قناة السويس المصرية العملية بسرعة نسبية على الرغم من أن المنقذين الهولنديين، الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، حذروا من أن المرحلة الأخيرة ستكون "الأصعب".

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في مؤتمر صحفي الثلاثاء "في أي مكان آخر في العالم، تستغرق عملية مثل هذه ثلاثة أشهر"، مضيفا أن "99 في المئة" من العاملين في الموقع كانوا مصريين.

وقال "الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبرني أن سمعة مصر في رقبتي أنا ورجال القناة".

وأنفقت السلطات المصرية في عهد السيسي أكثر من ثمانية مليارات دولار لتوسيع وإضافة 35 كيلومترا (21 ميلا) كممر ثان على الناحية الشمالية من القناة وسط ضجة كبيرة حول الحدث قبل ست سنوات.

وحققت قناة السويس إيرادات سنوية تزيد قليلا عن 5,7 مليار دولار في عامي 2019 و2020، ولكن لا يعد ذلك تغيرا كبيرا عن إيرادات عام 2014 التي بلغت 5,3 مليار دولار، خصوصا أن مشروع التوسعة يُتوقع أن يصل بإيرادات المجرى الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، إلى 13,5 مليار دولار بحلول عام 2023.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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