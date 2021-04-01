اليمن: التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن تدمير صاروخ كان يجهز لضرب مأرب

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أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الخميس أنه دمر صاروخا بالسيتيا كان يجهزه الحوثيون لضرب محافظة مأرب اليمنية الغنية بالنفط. إلا أنه لم يصدر أي بيان من الحوثيين يؤكد ذلك. ومن جانبهم، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا هجمات بطائرات مسيرة ضد مواقع في الرياض، فيما لم يصدر أي بلاغ من الرياض يؤكد ذلك.

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ذكر التلفزيون السعودي نقلا عن التحالف العسكري بقيادة المملكة في اليمن، قوله إنه دمر صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه في اليمن، مضيفا أن الصاروخ كان يجهز للإطلاق صوب محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.

ولم يصدر بعد من الحوثيين المتحالفين مع إيران أي رد على إعلان التحالف.

وقال الحوثيون إنهم هاجموا أهدافا مهمة في العاصمة السعودية الرياض باستخدام أربع طائرات مسيرة اليوم الخميس، على الرغم من عدم تأكيد السلطات السعودية أو أي تقارير مستقلة وقوع مثل هذه الهجمات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على تويتر: "تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، كانت الإصابة دقيقة".

وأضاف "يأتي هذا الاستهداف في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على العدوان والحصار المتواصل على بلدنا.. عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

ويرفض الحوثيون المتحالفون مع إيران مقترحا لوقف إطلاق النار، تقدمت به الرياض الشهر الماضي، لأنه لا يشمل رفع الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه التحالف العسكري بقيادة السعودية على أراض يسيطرون عليها معظمها في شمال اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع، الذي ينظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتدخل التحالف في اليمن في 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليا بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء.

فرانس24/ رويترز

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