لبنان: بطريرك الموارنة يوجه انتقادات غير مسبوقة لحزب الله في فيديو تداولته وسائل إعلام محلية

انتقد بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي حزب الله بشدة في فيديو تداولته وسائل إعلام محلية الخميس. ودعا إلى بقاء لبنان على الحياد. وتعد هذه التصريحات، التي عاب فيها البطريرك على الحزب الشيعي انحيازه لإيران وتدخله في سوريا، هي الأولى من نوعها.

إعلان اقرأ المزيد

في تصريحات مباشرة غير معتادة تنتقد جماعة حزب الله، قال بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي الخميس إن من يجرون البلاد إلى صراعات إقليمية لا يتصرفون لمصلحتها وذلك. فيما رفض حزب الله التعليق.

وقال البطريرك الماروني في تسجيل مصور تداولته وسائل الإعلام المحلية الخميس، وتطرق فيه إلى الصراعات المستعرة في سوريا والعراق واليمن، "أنا بدي قلن (أقول لهم) أنت ليه ضد الحياد.. بدك تجبرني روح ع الحرب يعني؟ بدك نكون بحالة حرب أنت تقررها؟ طيب أنت عم تاخد رأيي تتعمل حرب؟ عم تاخد موافقتي تتفوت ع سوريا؟ ع العراق ؟ ع اليمن؟...أنت مش عم تعمل لمصلحة شعبك".

وقال الراعي إنه استقبل زيارات من أنصار حزب الله ينتقدون بشكل خاص الجماعة لشعورهم بمدى الانهيار المالي في لبنان.

وأضاف "نحنا بيجونا عندنا ناس من حزب الله بيقولوا لنا نحنا هذا السلاح ضدنا، مش قادرين بقى نحمل، لأن هن جوعانين متلنا".

وهذا الفيديو هو أقوى انتقاد من الراعي حتى الآن لحزب الله، الذي يهيمن مع حلفائه السياسيين على مجلس النواب اللبناني.

وللبطريرك نفوذ في لبنان باعتباره رئيسا للكنيسة المارونية التي تخص الطائفة التي يجب أن يكون منها الرئيس بموجب نظام تقاسم السلطة.

ودعا الراعي إلى بقاء لبنان على الحياد، في إشارة إلى نشر حزب الله مقاتلين في سوريا المجاورة لدعم الرئيس بشار الأسد إلى جانب الميليشيات الشيعية وكذلك تحالفه مع إيران في صراع إقليمي مع السعودية.

ويقول معارضو حزب الله إن علاقته مع طهران أبعدت دول الخليج العربية التي كانت تضخ الأموال إلى لبنان مما أدى إلى إغلاق مصدر هام للمساعدات.

وتسببت الأزمة المالية الطاحنة بلبنان في انهيار الليرة الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر والجوع. وهذه أسوأ أزمة يعيشها لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك