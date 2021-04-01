مصر تتلقى أكثر من 854 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في إطار "كوفاكس"

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موظف صحي مصري يتفحص عينة من الدم الذي تبرع به شخص تعافى من كوفيد-19 في المركز القومي لنقل الدم في القاهرة بتاريخ 22 تموز/يوليو 2020

أفادت منظمة الصحة العالمية الخميس أن مصر تلقت أكثر من 854 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة "كوفاكس" التي تشرف عليها. وأقرت المنظمة أن العملية تواجه تحديات عبر العالم في تحقيق الهدف المنشود منها. وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن أفراد الأطقم الطبية سيكونون في الخطوط الأمامية لتلقي اللقاح، يليهم المسنون ومن يعانون من الأمراض المزمنة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

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تلقت مصر أكثر من 854 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا عبر "كوفاكس"، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، التي تشرف على العملية، الخميس.

وأفاد بيان للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط أن مصر "تلقت مساء (الأربعاء)، ما يزيد على 850 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس"، في إشارة إلى لقاح "أسترازينيكا أكسفورد".

وأضاف البيان أن تلك الجرعات المستلمة "ضمن 40 مليون جرعة (مخصصة لمصر) يتم الحصول عليها تباعا" من "كوفاكس"، وهو ما يكفي 20 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن أفراد الأطقم الطبية سيكونون في الخطوط الأمامية لتلقي اللقاح، يليهم المسنون ومن يعانون الأمراض المزمنة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

"كوفاكس" تواجه تحديات

وتهدف "كوفاكس" إلى ضمان حصول جميع البلدان المشاركة في العملية (حاليا 190 دولة) على "توزيع عادل إلى ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2021".

وفي مؤتمر صحافي افتراضي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة الخميس، أقر المسؤولون بأنهم يواجهون "تحديات" في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري إن هذه التحديات تتجسد في "إنشاء خطوط إنتاج في الدول المقتدرة (...) وتحديات لوجستية مثل إيصال الشحنات (...) وأهم من ذلك التحديات المالية لتوفير اللقاحات".

وأشار إلى نقص في "الأماكن المخصصة لتخزين اللقاح"، خصوصا أن لقاح "فايزر" يحتاج إلى الحفظ في درجات حرارة شديدة البرودة.

وتحدث المنظري أيضا عن "تحديات من نمط آخر مثل المنافسة على شراء اللقاحات من قبل الدول المقتدرة ماليا"، الأمر الذي انتقده مطالبا الجميع بـ"التعاون" لمواجهة الجائحة.

وأفاد مسؤولو منظمة الصحة العالمية الإقليميون، الخميس، بظهور نوعين متحورين من الفيروس في ليبيا، وهي دولة غارقة في الفوضى منذ عقد حتى الآن ، مشيرين إلى أنه من المرجح انتشارهما داخل المناطق الحضرية وصولا إلى الريف.

فرانس24/ أ ف ب

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