النووي الإيراني: روسيا تعتبر أن المحادثات "على المسار الصحيح" واجتماع جديد في فيينا الثلاثاء

قرر مسؤولون من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران في ختام مباحثاتهم عبر الإنترنت الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني الجمعة، عقد اجتماع جديد بنفس الطريقة في فيينا الثلاثاء. واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل أوليانوف أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح. من جانبه رأى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عودة واشنطن للاتفاق المبرم عام 2015 ليست بحاجة لمفاوضات.

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عقد مسؤولون من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اجتماعا عبر الإنترنت الجمعة بحثوا خلاله احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتواصل مع إيران في محادثات حول استئناف الطرفين الالتزام بالاتفاق الذي رفعت بموجبه عقوبات أمريكية ودولية على طهران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب في 2018 من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأمريكية مما دفع إيران للرد بتقليص التزامها ببنود الاتفاق بعد أن انتظرت أكثر من عام.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن ممثلين لإيران والقوى العالمية قرروا عقد اجتماع عبر الإنترنت بشأن الاتفاق النووي في فيينا الثلاثاء. وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي ومسؤول أوروبي موعد ومكان الاجتماع.

"على المسار الصحيح"

وعقب انتهاء المحادثات، قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.

وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر. الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلا وسيحتاج جهودا مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك".

وقال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة وإيران لم تتفقا بعد على الاجتماع لإحياء الاتفاق وتتواصلان بشكل غير مباشر عبر دول أوروبية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين الخميس إن بلاده ترحب بالاجتماع بين القوى العالمية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران غدا الجمعة وتراه خطوة إيجابية.

وقال الاتحاد الأوروبي في البيان قبل الاجتماع "سيبحث المشاركون احتمالات عودة الولايات المتحدة للاتفاق... وكيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق وتنفيذه بشكل كامل وفعال". وقال مصدران دبلوماسيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الاثنين. وقال أحدهما إن محادثات جرت أيضا بشأن مقترح إيراني.

عودة الولايات المتحدة

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين في إفادة يومية إن القوى الأوروبية تعمل عن كثب مع روسيا والصين لإيجاد حل للأزمة كما تتحدث أيضا مع طهران وواشنطن.

وتابعت المتحدثة أغنيس فون دير مول "تبادل وجهات النظر تلك أكثر من ضرورية لأن إيران لم تقبل المشاركة في اتصالات مباشرة مع باقي الدول الموقعة على الاتفاق والولايات المتحدة... مما كان سيسهل المناقشات".

وأشارت، دون الخوض في تفاصيل، إلى أن المسؤولين يبحثون عن أشكال بديلة لإجراء المحادثات بين الطرفين.

وفي واشنطن قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين إن بلاده ترحب بالاجتماع الذي سيعقد بين القوى العالمية وإيران غدا الجمعة وتراه خطوة إيجابية.

وأضاف برايس "كنا واضحين على مدى أسابيع أننا مستعدون للعودة إلى تنفيذ التزاماتنا الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة على أن تقوم إيران أيضا بالمثل".

ومضى يقول إن واشنطن تريد إنجاز ذلك "من خلال سلسلة من الخطوات المبدئية المتبادلة".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله الجمعة إن أي تحرك أمريكي لمعاودة الانضمام للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية لا يستلزم أي محادثات.

وقال عراقجي إن "إيران ستعلق تحركاتها (بخفض الامتثال لشروط الاتفاق) بمجرد رفع العقوبات (الأمريكية) والتحقق من ذلك".

فرانس24/ رويترز

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