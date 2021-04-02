وزير المالية اللبناني يدعو لسرعة إقرار خطط تخفيض الدعم قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية

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زبائن في صيدلية في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني من شباط/فبراير 2021

دعا غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى الموافقة سريعا على خطط تقليص الدعم وإصدار بطاقات تموينية للمواطنين قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية في البلاد بنهاية شهر مايو/أيار المقبل. وذكر وزني إن التأخير في الموافقة على هذه الخطط سيكلف الدولة 500 مليون دولار شهريا.

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قال غازي وزني وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إنه يجب على بلاده الموافقة سريعا على خطة لتقليص الدعم، وإصدار بطاقات تموينية، نظرا لأن الأموال المخصصة من الاحتياطات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية في بلده ستنفد بحلول نهاية مايو/أيار وأن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم ستبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا.

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لرويترز الخميس إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين (ترشيد) احتياطات النقد الأجنبي المتبقية. ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

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